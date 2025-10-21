الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
النيابة تنشر مرافعتها في قضية سوزي الأردنية وتؤكد: المتهمة سعت لتحقيق مكاسب من مجهولين (فيديو)

أذاعت النيابة العامة مرافعتها في قضية سوزي الأردنية، المتهمة بنشر مقاطع فيديو تُسيء إلى قيم ومبادئ المجتمع المصري، والاعتداء على القيم الأسرية، وذلك في الجلسة التي نظرتها المحكمة ضمن وقائع محاكمتها، والمقرر النطق بالحكم فيها يوم 29 أكتوبر الجاري.

كانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت بإحالة سوزي الأردنية للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامها بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.

وجاء في أمر الإحالة، أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول والثابت به حضور المبلغ ع. م. أ.، والذي أبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي وشهرتها سوزي الأردنية، وذلك لنشرها محتوى على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” بالتعدي فيه على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهاكها لحرمة الحياة الخاصة

كما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات والمحرر بمعرفة أحد الضباط أثبت فيه ورد التقرير الفني والمرفق بالمحضر المحرر، والمتضمن ما رصدته المتابعة من وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” والمسمى (سوزي المستخبية el Soozz) تقوم مستخدمته بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها بشخصها متلفظة بعبارات وألفاظ خادشة للحياء العام.

