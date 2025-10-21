توقيع الاتفاقيات التجارية لمشروع نقل غاز حقل “كرونوس” القبرصي إلى مصر

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره القبرصي جورج بابانستاسيو، توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع نقل غاز حقل "كرونوس" القبرصي إلى مصر، لربطه بالبنية التحتية لقطاع الغاز المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول في مؤتمر ومعرض شرق البحر المتوسط للطاقة (EMC) بمدينة ليماسول القبرصية.



وتنظم هذه الاتفاقيات الأطر التشغيلية والتجارية لعمليات نقل وتوريد ومعالجة الغاز وتسييله للتصدير واستخدام البنية التحتية في مصر.



وأكد المهندس كريم بدوي أن توقيع الاتفاقيات يعد تتويجًا للتفاهمات الناجحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس نيكوس كريستودوليديس، رئيس قبرص، وذلك لدفع التعاون بين البلدين للإسراع بربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية.

تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة

وأضاف بدوي، أن هذه الاتفاقيات تعزز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلى دعم جهود قبرص في استغلال مواردها من الغاز الطبيعي وتصديرها للأسواق العالمية من خلال البنية التحتية المصرية.

تعريفة مشروع حقل كرونوس بين وزارة البترول والثروة المعدنية

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تم التوقيع بالأحرف الأولى لاتفاقية تعريفة مشروع حقل كرونوس بين وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركتي إيني وتوتال إنرجيز العالميتين، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة وكلٌّ من أليساندرو جيلمِتّي، المدير العام لشركة إيني الإيطالية في قبرص وباسكال بريان، المدير العام لشركة توتال إنرجيز الفرنسية للاستكشاف والإنتاج في قبرص.

كما تم توقيع اتفاقية المناولة والمعالجة والنقل لمشروع حقل كرونوس، وقعها المهندس محمود عبد الحميد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ومن جانب شركاء الاستثمار فرانشيسكو جاسباري رئيس شركة ايوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية، وأليساندرو جيلمِتّي، المدير العام لشركة إيني في قبرص وباسكال بريان، المدير العام لشركة توتال إنرجيز الفرنسية للاستكشاف والإنتاج في قبرص.

