سينوك الصينية تبدي رغبتها في الاستثمار بمجال البحث عن البترول والغاز بمصر

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مشاركته في القمة العالمية للطاقة في لندن، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من شركات الطاقة العالمية بحضور المهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، حيث التقى الوزير هونجاوي ما، مدير الاستكشاف العالمي بشركة سينوك (CNOOC) الصينية لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف فى مصر، وخاصة مناطق البحرين المتوسط والأحمر، التي تحظى بأهمية استراتيجية للشركة الصينية، في ظل سعيها للتوسع والتواجد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط على ان تكون مصر نقطة البدء.

فرص واعدة في مجال الاستثمار بالبترول والغاز

وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر تملك فرصًا واعدة في مجال استكشاف البترول والغاز، وتتمتع بمناخ استثماري جاذب يشجع على جذب شركاء جدد، معربًا عن ترحيبه برغبة شركة سينوك الصينية في الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG مهدت الطريق لجذب استثمارات شركاء عالميين جدد فى قطاع البترول.



كما التقى الوزير مع راندى نيللي الرئيس التنفيذي لشركة كابريكورن البريطانية والسيد جيف بروبيرت مدير العمليات بالشركة، حيث تم بحث الموقف الحالى لأنشطة الشركة بمصر والعمل على زيادتها فى الفترة القادمة من خلال مناطق شركة بدرالدين بالصحراء الغربية وكذلك إمكانية إضافة مناطق استكشافية جديدة من خلال التعاون مع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ، ومن جانبه أشاد السيد راندى نيللى بالحرص والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويسهم في تشجيع ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

كما عقد الوزير اجتماعًا مع السيد تيري جبهارد نائب رئيس شركة وودسايد انرجي الأسترالية للاستكشاف والإنتاج، والسيد تشاد فيرغسون رئيس قطاع الاستكشاف في مصر بالشركة، حيث جري بحث فرص زيادة استثمارات الشركة في مصر وتم في ضوء الفرص الجديدة المخطط الاعلان عنها في منطقة البحر الأحمر بالتوازي مع تطبيق نظم جاذبة للاستثمار في تلك المنطقة ، إلى جانب استعراض أنشطتها الحالية في البحر المتوسط كشريك بمنطقتي شمال الضبعة وطيبة.

الإعداد لتنفيذ مشروع المسح السيزمي في شرق المتوسط

وبحث الوزير في اجتماع موسع مع تحالف( شلمبرجير - فيريدين ) الإعداد لتنفيذ مشروع المسح السيزمي المتقدم في شرق المتوسط في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير البيانات عن الفرص الواعدة للاكتشافات الجديدة بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات اللازمة لتعظيم موارد مصر من الغاز.

وخلال لقائه مع كريستيان جوهانسن الرئيس التنفيذي لشركة TGS تابع الوزير تطورات أنشطة الشركة في مصر في مجال المسح السيزمى بمناطق غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر وجنوب الصحراء الغربية.

كما بحث الوزير سبل تعزيز التعاون في أنشطة الاستكشاف والإنتاج بالصحراء الغربية، خلال لقائه مع السيدة كاثرين رو، الرئيس التنفيذي لشركة Pharos Energy. وتم خلال اللقاء مناقشة اوجه التعاون مع الشركة لإنهاء إجراءات إسناد منطقة جنوب أبو سنان احدث المناطق التي تستثمر فيها الشركة ، كما تم استعراض موقف التعاون مع شركة IPR لتنمية منطقة شمال بني سويف من خلال حفر آبار جديدة، وتحسين معدلات الإنتاج بمنطقة الفيوم، فضلًا عن تشجيع الشركة لزيادة استثماراتها بمناطق الصحراء الغربية.

