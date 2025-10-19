محمد رجب يبحث عن طفلة تشاركه "قطر صغنطوط"

تبحث الشركة المنتجة لمسلسل قطر صغنطوط عن طفلة تشارك الفنان محمد رجب بطولة مسلسله قطر صغنطوط، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج هاني حمدي، وإنتاج ممدوح شاهين.

آخر أعمال محمد رجب

وكان آخر أعمال محمد رجب مسلسل الحلانجي الذى عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، وشاركه في العمل كل من أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

ودارت أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

وكان قد أكد الفنان محمد رجب، أن محمد رمضان من النجوم الذين يحبهم ويحب اجتهادهم وعملهم، نافيا قبول محمد رمضان كل الأدوار التي كان يرفضها هو.

رأي محمد رجب في محمد رمضان

وقال محمد رجب: "الفنان محمد رمضان مكنش بيقبل كل الأدوار اللي كنت برفضها وهو من النجوم اللي بحبهم وبحب اجتهاده".

رفض محمد رجب فيلم عبده موتة

وأشار محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إلى أن فيلم عبده موته عرض عليه قبل ظهوره للنور بخمس سنوات، مضيفا: "عبده موتة لم يكن من ترتيب أهدافي ومش ندمان أنى رفضت هذا الدور وكل فنان له وجهة نظر".

سر رفض فيلم عبده موتة

وأوضح محمد رجب، أن كل فنان له وجهة نظر في أدواره وخلال توقيت فيلم عبده موته لم يكن يحب هذه النوعية من الأعمال، متابعا: "مكنتش عايز اعمل النوعية دي من الأفلام وقعد سنين كتير لحد ما بقى عبده موته من نصيب محمد رمضان ومش معنى إن محمد رمضان نجح في الفيلم النجاح العظيم ده إني كنت هنجح به وهو بتاع محمد رمضان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.