الأحد 16 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يقدم هدية على الهواء لـ إبراهيم شيكا واللاعب يعقب (فيديو)

محمد رمضان وإبراهيم
محمد رمضان وإبراهيم شيكا، فيتو

قدم الفنان محمد رمضان، هدية مالية للاعب نادي الزمالك إبراهيم شيكا، من خلال حلقة اليوم من  برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc".

محمد رمضان يعلن تقديم هدية لإبراهيم شيكا 

وقال محمد رمضان: "هديتنا لك بسيطة خالص ومش هنفصح عنها ولكنها أقل واجب من بلدك لشخص متعنا ونتمنى له أن يقوم بالسلامة".

وتابع محمد رمضان: "مفتقدينك وعارفين انك هتتخطى المرض على خير بفضل ربنا ثم إرادتك ثم إرادة زوجتك العظيمة".

 

تعليق إبراهيم شيكا 

من جانبه علق إبراهيم شيكا: "والله دعوات الناس هي اللى موقفاني على رجلي لحد دلوقتي ومخلياني مستحمل وجع محدش يقدر يتخطاه، بس الحمد والشكر لله وثقة في الله هخف".

وعقب محمد رمضان: "هنتخطاه ولكل جواد كبوة والابتلاء على قدر قوة الشخص، وهذا اختبار من ربنا وانت قده وهتتخطاه وشعب مصر كله في التراويح وقيام الليل هيدعيلك وإن شاء الله ترجع تاني تمتعنا".

وتابع إبراهيم شيكا: "بتعالج في المستشفى الجوي وبقيت في الرعاية المركزة 9 أيام وخرجت بالأمس"، ووعد محمد رمضان، بزيارة إبراهيم شيكا سواء في منزله أو المستشفى.

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محمد رمضان الفنان محمد رمضان إبراهيم شيكا مدفع رمضان قناة DMC

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