الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عبقرية الحصري وقوة عبد الباسط وروائع البنا، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

 

تلاوات القرآن المرتل يوم الثلاثاء 

 

بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تبدأ فى ٠٦:٠٠ صباحًا – ما تيسر من سورة البقرة (٣٠ ق)
ثم تليها ٠٨:٥٤ صباحًا – ما تيسر من سورة البقرة (٢٨ ق)
١٠:٠٠ صباحًا – ما تيسر من البقرة – آل عمران (٢٧ ق)
 ١٠:٤٢ صباحًا – من آل عمران (٣٠ ق)
 ١٣:٠٠ ظهرًا – من آل عمران (٣٠ ق)
 ١٤:١٣ عصرًا – من آل عمران – أول النساء (٣٠ ق)
٢١:٣٠ مساءً – من سورة النساء (٣٠ ق)
 ٠١:٠٠ بعد منتصف الليل – من سورة النساء (٢٧ ق)

 ٠٢:٢٨ فجرًا – من النساء – أول المائدة (٢٨ ق)
٠٣:٠٠ فجرًا – من سورة المائدة (٣٠ ق)
٠٣:٣٢ فجرًا – من سورة المائدة (٣٠ ق)

ثم فقرة المصحف المرتل (ورش) الشيخ محمود خليل الحصري – ١٨:٥٠


من آية ١٥٣ من النساء إلى آية من المائدة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد – ٢٠:٥٨
من آية ١٠٩ إلى ١٥٢ من النساء (٢٢ ق)

 الختمة المرتلة ٠١:٤٩ – الشيخ علي حجاج السويسي
من فاتحة الكتاب حتى الآية ٧٤ من البقرة

 

 تلاوات القرآن المجود – يوم الثلاثاء

 ٠٨:٠٠ صباحًا – الشيخ محمود علي البنا
من المطففين / الانشقاق / البروج / الطارق (٣٠ ق)

قرآن المغرب – ١٧:٣٨
الشيخ محمود خليل الحصري من سورة الأحزاب (٤٠ ق)

 قرآن السهرة – ١١:١٥ مساءً
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من مريم / التكوير / القدر (٤٥ ق)

قبل الفجر – ٠٤:٠٤
الشيخ شعبان الصياد من سورتي الحج / المؤمنون 

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

