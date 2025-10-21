عبقرية الحصري وقوة عبد الباسط وروائع البنا، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المرتل يوم الثلاثاء

بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تبدأ فى ٠٦:٠٠ صباحًا – ما تيسر من سورة البقرة (٣٠ ق)

ثم تليها ٠٨:٥٤ صباحًا – ما تيسر من سورة البقرة (٢٨ ق)

١٠:٠٠ صباحًا – ما تيسر من البقرة – آل عمران (٢٧ ق)

١٠:٤٢ صباحًا – من آل عمران (٣٠ ق)

١٣:٠٠ ظهرًا – من آل عمران (٣٠ ق)

١٤:١٣ عصرًا – من آل عمران – أول النساء (٣٠ ق)

٢١:٣٠ مساءً – من سورة النساء (٣٠ ق)

٠١:٠٠ بعد منتصف الليل – من سورة النساء (٢٧ ق)

٠٢:٢٨ فجرًا – من النساء – أول المائدة (٢٨ ق)

٠٣:٠٠ فجرًا – من سورة المائدة (٣٠ ق)

٠٣:٣٢ فجرًا – من سورة المائدة (٣٠ ق)

ثم فقرة المصحف المرتل (ورش) الشيخ محمود خليل الحصري – ١٨:٥٠



من آية ١٥٣ من النساء إلى آية من المائدة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد – ٢٠:٥٨

من آية ١٠٩ إلى ١٥٢ من النساء (٢٢ ق)

الختمة المرتلة ٠١:٤٩ – الشيخ علي حجاج السويسي

من فاتحة الكتاب حتى الآية ٧٤ من البقرة

تلاوات القرآن المجود – يوم الثلاثاء

٠٨:٠٠ صباحًا – الشيخ محمود علي البنا

من المطففين / الانشقاق / البروج / الطارق (٣٠ ق)

قرآن المغرب – ١٧:٣٨

الشيخ محمود خليل الحصري من سورة الأحزاب (٤٠ ق)

قرآن السهرة – ١١:١٥ مساءً

الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من مريم / التكوير / القدر (٤٥ ق)

قبل الفجر – ٠٤:٠٤

الشيخ شعبان الصياد من سورتي الحج / المؤمنون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.