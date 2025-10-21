الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
محافظات

مقتل مسن على يد شاب بعد مطاردته داخل منزله بالدقهلية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

شهدت قرية أبو الحسين التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية جريمة مروعة، عندما أقدم شاب على قتل رجل مسن بعدة طعنات في الرقبة داخل منزله لخلافات سابقة بينهما.

مقتل سبعيني علي يد شاب بطعنات داخل منزله في ميت أبو الحسين بالدقهلية 

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بمقتل أحد الأهالي داخل منزله.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الحادث، وتبين مصرع فوزي علي، 70 عامًا، إثر إصابته بعدة طعنات نافذة في الرقبة، على يد هاني، 17 عامًا، وذلك عقب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات سابقة.

المتهم حاول الهرب وتم ضبطه بمعرفة الأهالي 

وحاول المتهم الهرب عقب ارتكاب الجريمة، إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه داخل قرية ميت فضالة مركز أجا وتم تسليمه لرجال الشرطة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت نقل الجثمان إلى المستشفى لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

