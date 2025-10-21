الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الاتحاد المغربي: أسعار لاعبي مصر مبالغ فيها، والزمالك سبب استبعاد معالي من مونديال الشباب

كشف المغربي فتحي جمال، المدير التقني في الاتحاد المغربي لكرة القدم، سبب استبعاد عبدالحميد معالي، لاعب نادي الزمالك، من قائمة منتخب الشباب الذي توج بكأس العالم للشباب.

لا اهتمام بالشباب في أندية مصر 

وقال جمال، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":"في مصر هناك اهتمام بالفريق الأول، ولازم يكون هناك اهتمام باللاعبين الشباب، خاصة وأن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة جدًا".

مبالغة في رواتب لاعبي الدوري المصري 

وتابع:" نتابع المحترفين المغاربة في مصر، والكرتي والشيبي ساهما في تتوج بيراميدز بالسوبر الإفريقي، وهو شئ مفرح، وهناك تقارب مع مصر ونلعب نفس الكرة، ولكن أسعار اللاعبين في مصر مبالغ فيها، وأعلى راتب سنوي في الدوري المغربي يصل 600 أو 700 ألف دولار".

سبب استبعاد معالي من منتخب المغرب 

وعن عبدالحميد معالي قال:" عبدالحميد معالي كان ضمن منتخب الشباب، وتم استبعاده من القائمة النهائية لكأس العالم بسبب عدم مشاركته مع الزمالك، لأنه شرط الانضمام هو مشاركة اللاعب مع فريقه".

