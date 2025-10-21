الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها الأهلي والاتحاد، حكام مباراتي غدا الأربعاء في الدوري المصري

الأهلي والاتحاد السكندري،
الأهلي والاتحاد السكندري، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراتي غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالموسم رقم 67 لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).. وجاءت على النحو التالي:

مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

حكام مباراة الاهلي والاتحاد السكندري، فيتو
حكام مباراة الاهلي والاتحاد السكندري، فيتو

مباراة المصري ضد سموحة

حكام مباراة المصري وسموحة، فيتو
حكام مباراة المصري وسموحة، فيتو

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره فريق الاتحاد السكندري غدا الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.  

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

الدوري المصري لجنة الحكام باتحاد الكرة الأهلي الاتحاد السكندري المصري سموحة مصطفى الشهدي

