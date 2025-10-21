أنيس منصور، ابن بطوطة القرن الواحد والعشرين وواعظ الإخوان الذي فضل الصحافة عن الوزارة

أنيس منصور، كاتب شهير أكبر قارئ فى العالم، درس الفلسفة، فجمع بين الادب والفلسفة والصحافة، عرف بأدب الرحلات ولقب بابن بطوطة القرن 21، وعدو المرأة والزواج، اول رئيس تحرير لمجلة اكتوبر، رحل فى مثل هذا اليوم 21 اكتوبر عام 2011.



ولد الكاتب أنيس منصور عام 1924 محافظة الدقهلية، حفظ القرآن وبردة البوصيري وهو طفلا، متفوقا فى دراسته حصل على المركز الاول فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتحق بكلية الآداب قسم الفلسفة حبا فيها، تخرج منها الأول على دفعته وعين معيدا فيها.

عزل من جماعة الاخوان



بدأ أنيس منصور حياته مدرسا للفلسفة الحديثة بكلية الآداب جامعة عين شمس حتى عام 1963، انضم الى جماعة الشبان المسلمين وهناك عينوه أمينا للمكتبة وواعظا يلقى خطبة الجمعة بمساجد البدرشين، وعندما اكتشفت الجماعة دراسته للفلسفة عزلوه من الجماعة.

الكاتب الصحفى انيس منصور



اتجه أنيس منصور إلى الكتابة فى الصحافة، فكتب فى مجلات" العروة الوثقى، مايو، الجيل، الأساس ومنها إلى أخبار اليوم والكتابة في الأدب عن طريق زميله وصديقه كامل الشناوي، حيث تتلمذ على يد مؤسسيها الأستاذين مصطفى وعلي أمين.



أصدر خلال مشواره الفني أكثر من 700 قصة قصيرة، كتب المجموعات الأولى منها باسم مستعار " سيلفانا" لأنه لم يكن معروفا وبعد أن أصبح له جمهور عريض بدأ يكتب اسمه الحقيقي بدأ في الأهرام أول مقالاته ينعى فيه زميلته الآنسة سيلفانا.

200 يوم حول العالم اشهر مؤلفاته



برع أنيس منصور واشتهر بأدب الرحلات، من أشهر مؤلفاته فيها كتابه “200 يوم حول العالم “ الذى وثق فيه رحلاته حول العالم، إلى جانب العديد من المؤلفات التي تحول بعضها إلى مسلسلات تليفزيونية منها: من الذي لا يحب فاطمة، حقنة بنج، اتنين.. اتنين، عريس فاطمة، غاضبون وغاضبات، هي وغيرها، هي وعشاقها، العبقري، القلب بدأ يدق، الماضي يعود، وغيرها.

انيس منصور واستاذه ومعلمه مصطفى امين



سجل أنيس منصور بعض ذكرياته فى كتاب "عاشوا فى حياتى "، كما ترجم العديد من الكتب والأعمال الأدبية إلى العربية، وقدم أكثر من 9 مسرحيات بلغات مختلفة و5 روايات مترجمة، و12 كتابا لفلاسفة أوروبيين، كما ألف أكثر من 13 مسرحية باللغة العربية أشهرها "حلمك يا شيخ علام" التي قام ببطولتها في المسرح أمين الهنيدى.

رئاسة تحرير ىخر ساعة



عن مشواره الصحفى يقول أنيس منصور: كتبت في الصفحة الأخيرة بدلا من الأستاذ التابعى، ورأست تحرير مجلة "هي" مع أستاذي على أمين، ورأست تحرير مجلة "الجيل" بدلا من موسى صبرى، ويومها قدمنى مصطفى أمين للقراء في افتتاحية المجلة، بينما عين مصطفى أمين نفسه مديرا لتحرير الجيل تحت رئاستى، ثم كانت رئاسة تحرير مجلة آخر ساعة

الكاتب انيس منصور



بعد انتصار أكتوبر وعند إصدار مجلة أكتوبر اختار السادات أنيس منصور رئيسا لمجلس إدارة دار المعارف، وتحرير مجلة أكتوبر عام 1976، واختتم حياته كاتبا متفرغا بجريدة الأهرام، يقول أنيس منصور: في عام 1975 كان من المفروض أن أكون وزيرا فى حكومة الدكتور عبد العزيز حجازي واتصلوا بي لكني اعتذرت وقلت أنا كاتب ولا أصلح لأي عمل آخر.

الشخصية الفكرية العربية الاولى



حصل أنيس منصور على جائزة الفارس الذهبي من التليفزيون المصري أربع سنوات متتالية، وجائزة كاتب الأدب العلمي الأول من أكاديمية البحث العلمي، كما فاز بلقب الشخصية الفكرية العربية الأولى من مؤسسة السوق العربية في لندن، وحصل أيضا على جائزة مبارك في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2001، والجائزة التشجيعية من المجلس رعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عام 1963، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 1981.



كتب الكاتب انيس منصور بعض المقالات التى تحمل تلميحات ضد نظام عبد الناصر ومنها مقالا بعنوان "حمارة الشيخ عبد السلام " فصل بسببها ومنع من الكتابة، وبعد رحيل عبد الناصر هاجم فترة رئاسته فى مقالات تحت عنوان "عبد الناصر المُفترى عليه والمفتري علينا" شملت نقدًا حادًا للنظام الناصري وهاجم السد العالى، إلا أنه مع السادات كان من أقرب الصحفيين إليه حتى انه أسند إليه رئاسة تحرير مجلة أكتوبر واصطحبه في زيارته إلى إسرائيل، وكان مؤيدا للتطبيع بل وداعما له، مما زاد من عداوة الناس له، لكنه عاد وهادن نظام مبارك حتى الرحيل.

لست صحفيا محترفا

يقول انيس منصور عن نفسه: أنا كاتب.. مهنتى الكتابة وصناعتى الاستقلال بالفكر، وتصادف أن ما كتبته وأنتجته كان ينشر في الصحف فأخذت صفة الصحفي، لكنى لا اعتبر نفسى صحفيا محترفا ابدا على الرغم من أننى حصلت على كل ما يتمناه أي صحفى، فقد ترأست تحرير سبع مطبوعات، ومع ذلك أعترف أننى لست صحفيا، ولم تغير الصحافة سلوكياتى لسبب بسيط وهو أننى نموذج للتلميذ المجتهد، بمعنى أن كل كتاباتي أكتبها في بيتى، ولم يحدث أن كتبت سطرا واحدا في مكتبى في أي جريدة.



