في الذكرى الـ101 لمولد "ابن بطوطة القرن 21".. أنيس منصور يصف نفسه: "أنا أديب مشتغل فى الصحافة.. كنت تلميذ شاطر وشغلى الشاغل أن أطلع الأول".. لهذا توقف عن نظم الشعر وهكذا وصفه طه حسين

فى كتابه "معنى الكلام" الذى يضم مجموعة مقالات كتبها الصحفى أنيس منصور ـــ ولد فى مثل هذا اليوم 18 أغسطس عام 1924 ــ نتخير منها مقالا عن بداياته مع عالم الكتابة والصحافة، يقول فيه: أنا أديب مشتغل فى الصحافة، أنا ابن المنصورة وكنت تلميذ شاطر، بطلع الأول على المدرسة، وكان شغلى الشاغل أن أطلع الأول وأنا فى الجامعة، وبالفعل اتخرجت وكنت الأول على قسم الفلسفة.

وأضاف أنيس منصور: نظمت قصيدة شعر فى بداية كتاباتى وأنا طالب وعرضتها على أستاذ اللغة العربية فى مدرسة المنصورة الثانوية، وأخذ يقلب فى أبياتها ويزنها فى أذنيه، وازداد احمرار وجهى خجلا وقبل أن يسألنى قلت له إن هذه القصيدة من نظم أخى الأصغر.

توقف عن نظم الشعر

وأكمل أنيس منصور: كنت وكأنى أعتذر عن القصيدة مع أننى لم أسمع رأيه فيها، هز الرجل رأسه وقال هذا ليس شعرا، قل لأخيك يلعب فى الحارة أحسن، ومن يومها لم أنظم قصيدة واحدة، وعندما كبرت وعرضت القصيدة على الأستاذ العقاد قال رأيا لم أنسه: هذا شعر شاب يرى لكنه لا يستطيع أن يلمس ما يراه لكنه على استعداد أن تصبح ذراعاه قادرتين على اللمس والوصف والغناء.

أنيس منصور، فيتو

يقول أنيس منصور: عملت فى الجريدة المسائية مع رئيس التحرير كامل الشناوى، ومع مأمون الشناوى وعبد المنعم الصاوى ومرسى الشافعى، ثم انتقلت مع كامل إلى جريدة الأهرام وبقينا حتى مايو 1952.. انتقلنا بعدها إلى أخبار اليوم وطلبنا أجازتنا السنوية، وسافرنا إلى أوروبا وفوجئنا ونحن هناك أن قامت ثورة 23 يوليو، وحضرت مؤتمرا صحفيا لواحد اسمه أحمد عصفور هرب من مصر بسبب علاقته بالأمير عباس حليم، وقال إن الرئيس محمد نجيب أرسل إليه شخصيا يطلب عشرة آلاف مدرس للغة الألمانية، فتساءلت: لماذا لم يطلب الرئيس ذلك من وزارة الخارجية او من السفير النمساوى؟!.

أول موضوع يكتبه

وأضاف أنيس منصور: بعثت الموضوع إلى مصطفى أمين كأول موضوع أكتبه فى الأخبار، وفوجئت بمصطفى امين يرسل إليَّ برقية تهنئة، ثم أرسلتُ خبرا آخر عن اتهام مدرس مصري لطفلة صغيرة وانقلبت الدنيا فى النمسا وفى مصر، وتلقيت برقية تهنئة أخرى من مصطفى أمين بالرغم من انى لم أكن قد رأيته.

أديب يعمل فى الصحافة

هكذا كانت بداياتى فى العمل الصحفى فى "أخبار اليوم"، لكنى كنت أريد أن أكتب أدبا وأن أكتب فلسفة، فأنا أديب أريد ان أعمل فى الصحافة، وعُينت فى مجلة "آخر ساعة"، ولم أكن أعرف أنى سوف أكون رئيسا لتحريرها فيما بعد.



يقول أنيس منصور: بدأت الطريق إلى كتابة اليوميات، ورئاسة تحرير مجلة الجيل، ثم هى، ثم آخر ساعة ومقالى اليومى "مواقف"، وظللت أعمل فى أخبار اليوم حتى عام 1976 وتركتها إلى مؤسسة دار المعارف لأرأس تحرير مجلة "أكتوبر"، ولم تنقطع صلتى بأخبار اليوم فظللت أكتب فى صفحتها الأخيرة سنوات، وظلت أخبار اليوم وعلي ومصطفى أمين فى مكانهما ومكانتهما الرفيعة من قلبى ومن حياتي.

صداقة حميمة بالرئيس السادات، فيتو



عُرِف الكاتب أنيس منصور بـ"ابن بطوطة القرن الواحد والعشرين"، وصفه الدكتور طه حسين بأنه أكبر قارئ فى العالم العربى، عشق الكتابة الصحفية فكتب في مجلات متعددة منها: الأساس، العروة الوثقى، مايو، الجيل، آخر ساعة، مجلة أكتوبر بعد تأسيسها بتكليف من الرئيس السادات، ثم العودة الى الكتابة بالأهرام لعمود يومى بعنوان "مواقف".

أدب الرحلات وعداوة المرأة

إلى جانب الصحافة فأنيس منصور كاتب موسوعي، اهتم بأدب الرحلات، ومن أشهر مؤلفاته “200 يوم حول العالم”، امتدت مسيرته أكثر من ستين عاما تجول خلالها بين الصحافة والفن والسياسة والفلسفة، واشتهر بعداوته للمرأة واعتبر نفسه تلميذا للعقاد ورحل يوم 21 أكتوبر من عام 2011.



