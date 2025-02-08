في حوار نادر، شادية تحرج أنيس منصور عن غنائه في الأفراح، والكاتب يواجهها بخطابات معجبيها

فى عام 1964 سجل برنامج "ليالى الشرق" بالإذاعة حوارا متبادلا بين الدلوعة شادية ــ رحلت فى مثل هذا اليوم 8 فبراير عام 2017 ـــ والكاتب الفيلسوف أنيس منصور تقمص الضيفان شخصية المذيع فى البرنامج شادية تسأل، ومنصور يجيب، ثم يسأل منصور وتجيب شادية، نشرته كاملا مجلة الإذاعة.

سألت شادية أنيس منصور أن يقدم لها نفسه وهل هو صحفى أم أديب؟ فقال: “أولا أنا أديب مشتغل فى الصحافة، أنا ابن المنصورة وكنت تلميذ شاطر بطلع الأول على المدرسة، وكان شغلى الشاغل أن أطلع الأول وأنا فى الجامعة وبالفعل اتخرجت وكنت الأول على قسم الفلسفة”.

الفيلم الأول مثل الحب الأول

سألته شادية “امتى دخل أنيس منصور أول مرة السينما؟”، فقال: “روحت السينما لأول مرة لأشاهد فيلم “غراميات كارمن” بطولة ريتا هيوارت، وكان فى الوقت عيب أن طالب يدخل السينما، لكنى دخلت هذا الفيلم ثلاث مرات لانبهارى به، وكتبت عنه بعد ذلك وكان فتح مبين لأن الفيلم الأول زى الحب الأول”.

الجميلة شادية



سألت شادية: “هل غنى أنيس منصور فى الأفراح وهل كان الغناء بفلوس؟” فقال أنيس: “صحيح غنيت هوه انت متصورة إنك الوحيدة اللى بتعرفى تغنى، غنيت مرتين بفلوس أخذت مبلغا صغيرا لا يتناسب مع إمكانيات صوتى، وكان معايا زميل فى المدرسة بيعزف عود، وكنت أغنى أغانى عبد الوهاب مثل انت وعزولى، يابابور قوللى رايح على فين؟”.

طلبات زواج من المعجبين

سأل أنيس منصور شادية عن توقفها عن الغناء فى الأفلام التى تمثلها، فقالت: “هناك أفلام لا أغنى فيها لأن الدور ليس فيه غناء، لكن لو استدعى الدور الغناء سأغنى، لكن على المسرح بطلت أغنى والوحيدة اللى ممكن تقف على المسرح تغنى بالساعات هى الست أم كلثوم، لكن أنا شفت انه مش لطيف بالنسبة لى أن أقف نص ساعة أو ساعة أغنى على المسرح”.

سألها أنيس عن معجبيها فقالت شادية: “لدي معجبين من الجنسين، وبتجيلى جوابات كثيرة من معجبين واغرب جواب جانى من شخص وتوقعت إنه يقولى تمثيلك حلو او الفيلم الفلانى هايل لكن فوجئت بيه بيقولى أنا حبيتك وعايز اتجوزك انا فلان الفلانى تاجر الجلود وصاحب مصنع للأحذية”.



وردا على سؤال حول الأصوات التى تحب سماع أغنياتها قالت شادية: “أحب أسمع كل الأغانى وأركز فيها على عيوب الصوت أو الموسيقى، لكن فى الأول والآخر أحب أسمع صوت الست أم كلثوم وأشعر بالاندماج الكامل معها فلو لم تكن أم كلثوم، ما كان هناك غناء أصلا، ولذلك فى بداياتى لم أملك الجرأة لغناء أغانى أم كلثوم أمام الناس، بعد أم كلثوم أحب أسمع فايزة أحمد لأنها مطربة صوتها من القلب، وأسمع نجاة الصغيرة”.

الكاتب أنيس منصور

أدوار فتاة الليل



سأل منصور: قدمت فى السنوات الأخيرة أدوارا على غير عادة شادية فى أدوار فتاة الليل والمرأة السيئة فى أفلام عن روايات نجيب محفوظ لماذا هذا التركيز على هذه النوعية فقالت شادية: “من باب تنوع الأدوار لكنها ليست متشابهة فقدمت دور “نور” فتاة الليل التي أحبت اللص سعيد مهران في فيلم اللص والكلاب عام 1962 أمام شكرى سرحان وكمال الشناوى إخراج كمال الشيخ وفى عام 1963 قدمت حميدة فى زقاق المدق وسيناريو سعد الدين وهبة وإخراج حسن الإمام وهوجم بسبب تركيو الفيلم على حميدة، وفى فيلم الطريق قدمت شادية شخصية كريمة التى تزوجت الرجل العجوز ثم قتلته بسبب الطمع والحب بطولة رشدى اباظة من إخراج حسام الدين مصطفى”.

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