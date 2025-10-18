أجانب الهلال يقودون الفريق لاكتساح الاتفاق بخماسية في الدوري السعودي (فيديو)
الدوري السعودي، اكتسح نادي الهلال السعودي، نظيره الاتفاق، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إيجو، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.
جاء خماسية الهلال السعودي عن طريق لاعبيه المحترفين، بتسجيل ماركوس ليوناردو وداروين نونيز هدفين لكل منهما، وهدف أحرزه روبن نيفيز.
جاء هدف الهلال الأول عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 23، مستغلا عرضية من الجبهة اليمنى قابلها بتسديدة اصطدمت بمدافع الاتفاق، لترتد غلى ليوناردو الذي راوغ وسددها في الشباك مسجلا هدف الهلال الأول.
وسيطر الهلال على مجريات الأمور أغلب فترات الشوط الأول وأهدر أكثر من فرصة محققة لتعزيز تقدمه عن طريق ماركوس ليونارد وسافيتش.
وفي الدقيقة 39، استغل ليوناردو تمريرة بينية ليخترق منطقة الجزاء ويرسل بينية رائعة إلى زميله داروين نونيز أمام المرمى الخالي من حارسه، لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بثنائية نظيفة.
وفي الشوط الثاني، استمر تفوق الهلال حيث خطف الهدف الثالث عن طريق روبن نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة 48.
وفي الدقيقة 55، واصل ماركوس ليوناردو تألقه مسجلا الهدف الرابع من رأسية قوية بعد عرضية من ركلة حرة.
وفي الدقيقة 74، أكمل داروين نونيز خماسية الهلال بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بكرة عرضية قابلها نونيز برأسية في شباك الاتفاق، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بخماسية نظيفة.
تشكيل الهلال أمام الاتفاق في الدوري السعودي
وجاء تشكيل الهلال أمام الاتفاق في الدوري السعودي كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: حمد اليامي - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - علي البليهي
خط الوسط: فيليب مالكوم - روبن نيفيز - سافيتش - ناصر الدوسري
الهجوم: ماركوس ليوناردو، داروين نونيز.
تشكيل الاتفاق ضد الهلال في الدوري السعودي
فيما ضم تشكيل الاتفاق ضد الهلال في الدوري السعودي كلا من:
غياب أحمد حسن كوكا عن الاتفاق بسبب الإصابة
غاب أحمد حسن كوكا عن صفوف الاتفاق في مباراة اليوم أمام الهلال بسبب الإصابة، التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة في التدريبات الجماعية للفريق.
وكان نادي الاتفاق السعودي أعلن عن التعاقد مع اللاعب المصري أحمد حسن كوكا، وذلك لمدة موسم واحد بصفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد تجربة احترافية قصيرة في نادي لوهافر الفرنسي.
ترتيب الهلال والاتفاق في الدوري السعودي
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 11 نقطة يحتل بهم المركز الثني في جدول ترتيب الدوري السعودي، خلف النصر المتصدر بـ12 نقطة من 4 مواجهات، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين، بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر في لائحة الترتيب برصيد 7 نقاط.
