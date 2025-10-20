عادل العمدة: هدنة غزة تواجه تحديات خطيرة تهدد استمراريتها

أكد اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن هدنة غزة تواجه العديد من التحديات والمخاطر التي تهدد بفشل اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى الخروقات الإسرائيلية المتكررة التي قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق.

وأضاف العمدة في تصريح خاص لـ"فيتو" أن التوقعات كانت تشير إلى ضرورة استمرارية الهدنة لأطول فترة ممكنة، إلا أن الواقع يشير إلى وجود العديد من التحديات التي تهدد استدامتها.

وأوضح العمدة أن من أبرز التحديات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار، هو غياب خطة زمنية واضحة تحدد توقيتات تنفيذ الاتفاق، مثل الانسحاب الإسرائيلي بعد الخط الأصفر، بالإضافة إلى آلية تسليم الجثامين والأسرى.

وتابع قائلًا: "من المهم أيضًا تحديد كيفية التعامل مع التحديات المختلفة التي قد تطرأ خلال تنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق باللجنة المؤقتة التي ستتولى هذه الأمور".

وأشار إلى أن إحدى أبرز المشاكل في الأيام الماضية تمثلت في طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تسليم الجثامين في نفس الوقت الذي كانت فيه حركة حماس غير قادرة على إخراج الجثامين من تحت الأنقاض، بسبب افتقارها للتقنيات الحديثة، فضلًا عن أن القوات الإسرائيلية هي من كانت قد استهدفت تلك المناطق في الأنفاق.

وأضاف العمدة أن حماس تجد صعوبة في تسليم أسلحتها، وهي مسألة قد ترفضها الحركة بشكل قاطع، إلى جانب عدم قبولها فكرة وجود أطراف أخرى تدير قطاع غزة غيرها، وهو ما يخلق فجوة في تنفيذ الاتفاق.

وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، أكد العمدة أنه سيكون من الضروري وجود قوات دولية وعربية لتكون بمثابة الضامن لوقف إطلاق النار واستمراريته بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأشار إلى أن حماس لديها تحفظات على هذا الأمر، مما يزيد من تعقيد الموقف.

ورغم هذه التحديات، عبر العمدة عن تفاؤله بأن الهدنة قد تستمر لفترة أطول، خاصة في ظل رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضمان استمرارية الهدنة، مما يعكس تأكيدًا دوليًا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.