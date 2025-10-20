الإثنين 20 أكتوبر 2025
محافظات

خبراء التوكاتسو اليابانيون في زيارة لمدارس دمياط لتقييم تجربة التعليم المبتكر (صور)

وكل تعليم دمياط يشهد
وكل تعليم دمياط يشهد حصة بحثية

شهد الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعالية تعليمية متميزة تضمنت حضور حصة بحثية (Lesson Study) بالمدرسة المصرية اليابانية في دمياط الجديدة، ضمن إطار دعم وتطبيق نظام الأنشطة الخاصة "التوكاتسو" الذي يمثل أحد أهم ركائز التعليم في المدارس المصرية اليابانية (EES).

مشاركة نخبة من الخبراء اليابانيين ووحدة المدارس المركزية

حضر الفعالية عدد من الخبراء اليابانيين، من بينهم الأستاذان ماشيمو وساتو، والخبيرة سكينة، إلى جانب مشاركة الدكتورين سحر وأحمد ممثلين عن وحدة المدارس المصرية اليابانية على المستوى المركزي، في إطار التعاون المصري الياباني لتطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات.

دمياط تستضيف منسقي التوكاتسو من خمس محافظات

وفي خطوة تعزز التبادل المعرفي وتعميم التجربة، استضافت محافظة دمياط مجموعة من مسؤولي التوكاتسو والمنسق الإقليمي من محافظات بورسعيد، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، والسويس، ما يعكس الاهتمام القومي بنشر ثقافة التوكاتسو ومنهجية البحث في الدرس داخل المدارس المصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زيارة ميدانية لمدرسة النصر لمتابعة تطبيق المعايير اليابانية

عقب انتهاء الفعالية، توجه الوفد لزيارة مدرسة النصر للتعليم الأساسي، وهي المكون الثاني من منظومة المدارس المصرية اليابانية بدمياط، وذلك لمتابعة تطبيق المعايير اليابانية في الأداء المدرسي والأنشطة التربوية بمختلف مكونات العملية التعليمية.

إشراف وتنظيم متميز من منسق مدارس دمياط

أشرفت على تنظيم الزيارة وتنسيق فعالياتها الأستاذة سماح إبراهيم، منسق المدارس المصرية اليابانية القائمة بدمياط، والتي أكدت حرص المحافظة على استمرار تطوير أساليب التدريس وتطبيق التجارب التعليمية الحديثة بما يتماشى مع رؤية وزارة التربية والتعليم.

نظام الحصص البحثية.. فلسفة التعليم الياباني في تطوير الأداء

يُذكر أن نظام الحصص البحثية (Lesson Study) يهدف إلى التطوير المستمر لطرق التدريس من خلال التعاون بين المعلمين ومراجعة أثر أساليبهم على تعلم الطلاب، وهو ما يشكل أحد أهم ركائز فلسفة التعليم الياباني القائمة على البحث، المشاركة، وتحسين الأداء بشكل دائم.

 

