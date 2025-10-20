وزيرة التضامن تشهد احتفالية التعاون المصري القطري لتلبية احتياجات قطاع غزة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية التعاون المصري القطري لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة بقطاع غزة.

وجاء ذلك بحضور مريم بنت علي المسند وزيرة التعاون الدولي بدولة قطر، ومريم الشيبي نائبة سفير دولة قطر في مصر، ويوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسي والإعلامي.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في حدث الاحتفاء بالتعاون المصري القطري لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة بقطاع غزة، مشيرة إلى أننا في مصر نفخر بما وصل له اتفاق شرم الشيخ للسلام ليس فقط لأهميته السياسية، ولكن انتصارًا لإنسانية وقيم الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر الشقيقة وتركيا، وتحملا لمسؤولية إتمام الاتفاق وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، والدعوة لعقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي أعلن الرئيس استضافة مصر لفعالياته نوفمبر المقبل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه منذ اللحظة الأولى لنشوء القضية الفلسطينية، كانت مصر وستظل قلب العروبة النابض بها، حاملةً لواء الدفاع عن الحق الفلسطيني في الحرية والكرامة والسيادة، ومازالت مصر الوسيط الأمين في زمن الانقسام، تسعى إلى وقف نزيف الدم، وتحقيق سلام دائم يحفظ الأرواح ويعيد الأمل، فمصر لا تدعم فلسطين بالكلمات، بل بالفعل والعمل والتضحية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه خلال العامين الماضيين وطوال 750 يوما من العمل الدائم بلا توقف ؛ تحملت مصر النصيب الأكبر في دعم القطاع؛ متخذة من الهلال الأحمر المصري آلية وطنية لإنفاذ المساعدات إلى غزة، مستندا إلى أكثر من 114 سنة من دعم الإنسانية والعطاء، فالهلال الأحمر المصري هو أول مؤسسة وطنية تُجسّد العمل الإنساني المنظَّم في مصر والعالم العربي، وذراع مصر الإنساني في كل أوقات الشدة والأزمات، ومنذ ذلك الحين لم يتخلف يومًا عن نداء الواجب، شارك في الإغاثات الدولية وقت الأزمات والحروب، وامتدت بصماته في كل مكان من أوكرانيا إلى السودان، ومن غزة إلى لبنان، حاملًا رسالة مصر في التضامن والسلام.

وأصبح الهلال الأحمر المصري واحدة من أكبر الشبكات التطوعية الإنسانية في المنطقة، تضم أكثر من 35 ألف متطوع ومتطوعة وكوادر مدربة يعملون على مدار الساعة في غرف العمليات، والمراكز اللوجستية، والمستودعات الميدانية، ونجح الهلال الأحمر المصري في تنسيق مساعدات من ٥٢ دولة حول العالم، وصل منها ٦٠٥ شحنة بحرية، وأخبركم أن سفينة قطر هي رقم ٦٠٦ بين السفن البحرية، وأكثر من ٩٣٦ شحنة، وصلت بالطائرات عبر مطارات عديدة، وداخل القطاع أقام الهلال الأحمر المصري عددًا من المخيمات، ومد القطاع بأكثر من ٢ مليون رغيف خبز، وأكثر من ٢ مليون وجبة عبر المطبخ الإنساني في العريش الذي يعد الأول من نوعه في العالم العابر للحدود.

كما أنه منذ ٢٧ يوليو الماضي، وحتى منتصف أكتوبر، قدم الهلال الأحمر المصري ٥٣ قافلة ضمن قوافل زاد العزة تضمنت ما يزيد على ٢,٨ مليون سلة غذائية، و٤٠٠ ألف شكارة دقيق، و٧٠٠ ألف حقيبة نظافة شخصية، فضلًا عن ما يقرب من ٧ آلاف خيمة، وتتجاوز إجمالي المساعدات ٦٠٠ ألف طن منذ أكتوبر ٢٠٢٣ ما بين إغاثية وطبية وغذائية.

كانت هذه المساعدات العاجلة تتم بالتزامن مع استقبال مصر للمرضى والمصابين وأسرهم لتلقي العلاج، فقد سهل الهلال الأحمر عبور حوالي 7 آلاف مصاب إضافة إلى مرافقيهم وذويهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الالتزام المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة في تعاون استراتيجي وثيق في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتوليان أقصى درجات الاهتمام للتدهور الكارثي للوضع الإنساني في القطاع، وتعملان بتنسيق كامل ومستمر من أجل تخفيف وطأة هذه الأزمة على الشعب الفلسطيني الشقيق، كما لعبت جهود الوساطة المصرية القطرية المشتركة دورا محوريا لضمان التوصل إلى هدنات إنسانية مؤقتة ودائمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمهورية مصر العربية تتقدم بخالص الشكر لدولة قطر الشقيقة على جهودها المقدرة وتعاونها في هذا الملف الحيوي والذي يعد نموذجا للتضامن العربي الأصيل، وشراكة إغاثية متميزة بهدف تخفيف المعاناة وتقديم يد العون في أصعب الظروف.

