رجال أمن القاهرة يتدخلون في الوقت المناسب لإنقاذ سيدة بمصر الجديدة

أمن القاهرة ينقذ سيدة بمصر الجديدة

في استجابة سريعة تعكس اليقظة والبعد الإنساني لرجال الأمن، أنقذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة سيدة مريضة عقب تلقي نداء استغاثة من شقيقتها تطلب فيه المساعدة لفتح باب شقتها بـمنطقة مصر الجديدة.

سيدة عالقة داخل شقة بمصر الجديدة 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من إحدى المواطنات أفادت بعدم قدرتها على الوصول لشقيقتها المقيمة داخل شقتها، لكونها غير قادرة على الحركة وتحتاج إلى إسعاف فوري بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من فتح باب الشقة، ونقل السيدة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأعربت صاحبة البلاغ عن شكرها العميق لسرعة استجابة رجال الشرطة وحُسن تعاملهم الإنساني مع الموقف، مؤكدة أن تدخلهم العاجل أنقذ حياة شقيقتها.

