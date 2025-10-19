الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن القاهرة يحل لغز مصرع عروسين في ليلة زفافهما بمدينة بدر

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تفاصيل مأساة العثور على جثماني عروسين لقيا مصرعهما ليلة زفافهما داخل شقتهما بمدينة بدر، في واقعة هزت الأهالي بالمنطقة.

 

وتبين من التحريات الأولية أن تسرب في الغاز داخل حمام الشقة تسبب في اختناق الزوجين ووفاتهما على الفور، دون وجود شبهة جنائية في الحادث.

 

العثور على جثماني عروسين ببدر

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثماني عريس وعروسه داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث إلى مكان البلاغ، حيث جرى معاينة موقع الحادث ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة للوقوف على ملابسات الواقعة بدقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية