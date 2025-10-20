الأطفال يتصدرون المشهد، جنازة مهيبة لتلميذ قُتل على يد زميله بمفك في الدقهلية

تصدر الأطفال والتلاميذ مشهد جنازة التلميذ زياد السعيد علي الشافعي، 14 عامًا، الذي لقي مصرعه في حادث مأساوي على يد زميله في قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بعد أن تعرض لاعتداء بمفك حاد.

في جنازة مهيبة، تجمع أهالي القرية من رجال ونساء وأطفال وتلاميذ، للمشاركة في تشييع جثمان الطالب إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وسقطت والدة التلميذ على الأرض مغشيًا عليها أمام المسجد أثناء استعدادات تشييع الجثمان، مما زاد من مشاعر الحزن والصدمة في القرية.

وتشهد قرية الحصص حالة من الصدمة بعد الحادث، حيث أكد الأهالي أن التلميذين كانا جيرانًا وعلى علاقة طيبة ولم تكن بينهما أي خلافات سابقة، وقد اندهش الجميع من الحادث الذي وقع أثناء المزاح بينهما، لينتهي بشكل مأساوي.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول التلميذ زياد إلى مستشفى شربين العام جثة هامدة، إثر تعرضه للاعتداء من قبل زميله محمد حاتم عبد الغفار البنا، 15 عامًا، باستخدام مفك حديدي وقد أسفر الاعتداء عن إصابة الطالب المجني عليه بجرح قطعي في رأسه، توفي على إثره.

وأكد والد المجني عليه، في أقواله، أن الحادث وقع بسبب مشاجرة نشبت بين التلميذين أثناء المزاح، حيث قام المتهم بضرب ابنه بمفك حديدي.

ومن جانبه، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الحادث وقع بسبب تصرف غير مدروس أثناء المزاح، وأضاف أنه قام بإلقاء الأداة المستخدمة في الجريمة بعيدًا عن مكان الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وحمل رقم 17646 لسنة 2025 جنح مركز شربين، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

