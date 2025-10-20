وفاة مدرب حراس مرمى نادي الرباط والأنوار بنفس مكان رحيل ابنه

توفى كابتن محمد أمين، مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين والبراعم بنادي الرباط والأنوار الرياضي بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تدريب حراس المرمى في الملعب، ونُقل على إثرها إلى المستشفى، وفارق الحياة داخل المستشفى بعد فشل محاولات الفريق الطبي لإنقاذه.

وفاة والد اللاعب، فيتو

في نفس مكان وفاة ابنه

وتوفى كابتن محمد أمين بعد قرابة 4 سنوات من وفاة ابنه "أحمد"، حارس مرمي فريق كرة القدم بالنادي، في نفس الملعب بمنطقة السلام.

ونعى نادي الرباط والأنوار الرياضي ومجلس إدارته وقطاع الناشئين والبراعم، الفقيد الراحل، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

