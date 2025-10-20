يسرا: الميديا لها تأثيرها وقوتها في تقدير وإظهار المبدعين (فيديو وصور)

أكدت النجمة الكبيرة يسرا أهمية الميديا بالنسبة لأي فنان، قائلة: "الحاجة الحلوة اللي بتحصل من الميديا yنها فعلا تخليك تبان.. مقدرش أنكر إن الميديا هنا ليها قيمتها وقوتها وفيها تقدير".

الجلسة الحوارية لـ يسرا

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي بعنوان "50 سنة يسرا" ضمن الاحتفال بمرور 50 عاما للنجمة يسرا في عالم الفن، بحضور كوكبة من النجوم والإعلاميين وصناع السينما من مصر والوطن العربي.

وأضافت يسرا: "50 سنة فاتت.. صادفت في حياتي مواقف كتير جدا.. مرات أتعامل معها بذكاء وتفهم ومرات تتعامل وأنت متضايق جدا.. الوقت علمني أنه حتى وأنت متضايق مينفعش تظهر دا في تعاملك مع الناس لأن ليهم حق عليك".

وعن تأثير السوشيال ميديا على حياة الفنان تابعت: "مؤخرا بيظهر على السوشيال ميديا حاجات زي اللي بيقص كلام واللي بيضيف ودا من ضمن الحاجات اللي بتخليني شوية ابقى واخدة بالي".

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.



