الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة تزوير المحررات الرسمية في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي، بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة التزوير بمنطقة المرج.

وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهمين كانوا يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرتهم على تزوير المحررات الرسمية والشهادات الدراسية المنسوبة إلى جهات مختلفة، كما روجوا لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياهم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3  عاطلين وبتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على 4 هواتف محمول، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد ممارستهم لهذا النشاط غير المشروع.
وبمواجهتهم، أقروا بجرائمهم في النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة منطقة المرج التزوير بمنطقة المرج قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

محاكمة 3 عاطلين احترفوا تزوير المستندات الرسمية وروجوا لنشاطهم عبر "فيس بوك"

المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة تزوير رخص السيارات بدار السلام

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية