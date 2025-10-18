المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة تزوير رخص السيارات بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تزوير رخص السيارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهمين يقومان بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرتهما على تزوير رخص السيارات وتراخيص العقارات كما روجوا لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياهم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين وتبين أنهما عاطلان وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل رقمية تؤكد ممارستهما لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب جرائم التزوير والنصب على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

