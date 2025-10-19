الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محاكمة 3 عاطلين احترفوا تزوير المستندات الرسمية وروجوا لنشاطهم عبر "فيس بوك"

محكمة، فيتو
أمرت نيابة المرج بإحالة 3 عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة المرج للمحاكمة الجنائية.

البداية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام 3 عاطلين بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بدائرة قسم شرطة المرج، من خلال إيهامهم بقدرتهم على تزوير المستندات الرسمية والأوراق الحكومية كما، روجوا لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياهم.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على 4 هواتف محمول، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد ممارستهم لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواهتهم بالمعلومات والتحريات وما أسفرت عنه عملية تفتيش هواتفهم المحمولة، اعترفوا باحتراف أعمال تزوير وتزييف المستندات الرسمية، والاوراق الحكومية المختلفة، وأنهم استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا فيس بوك، للترويج لنشاطهم غير المشروع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، ثم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

قسم شرطة المرج نيابة المرج المرج تزوير المحررات النيابة العامة عقوبة التزوير طرق تزوير المستندات الرسمية - وزارة الداخلية اخبار الحوادث

