الظهور الأول بعد الكرة الذهبية، ديمبلي يزين قائمة سان جيرمان لمواجهة ليفركوزن

أعلن المدرب الإسباني، لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي القائمة التي ستخوض مواجهة باير ليفركوزن الألماني، غدا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واختار لويس إنريكي مدرب بي إس جي 21 لاعبا لمباراة الجولة الثالثة أمام ليفركوزن، حيث عاد عثمان ديمبلي، نجم الفريق بعد غياب دام أكثر من ستة أسابيع بسبب إصابة في عضلة الفخذ الأيمن.

أصيب ديمبلي خلال مواجهة منتخب فرنسا أمام أوكرانيا يوم 5 سبتمبر الماضي ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبسبب هذه الإصابة غاب عثمان ديمبلي عن صفوف بي إس جي في 7 مباريات محلية وقارية، بينما تواصل غياب ثنائي الوسط جواو نيفيز وفابيان رويز لعدم اكتمال التعافي من إصابات عضلية.

وتضم قائمة باريس سان جيرمان كلا من: أشرف حكيمي، لوكاس بيرالدو، ماركينيوس، إيليا زابارني، خفيتشا كفاراتسخيليا، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، ديزيريه دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، سيني مايولو، نونو مينديس، برادلي باركولا، لوكاس شوفالييه، وارن زاير إيمري، ماتفي سافونوف، كينتين نجانتو، إبراهيم مباي، ويليان باتشو، وريناتو مارين.

من جانبها، رجحت صحيفة لو باريزيان أن عثمان ديمبلي لن يكون أساسيا أمام باير ليفركوزن، لطول فترة غيابه عن الملاعب، لذا لا يريد إنريكي المجازفة به، لطول فترة غيابه عن الفريق، ولكن يحتفظ به كورقة بديلة قد يلجأ إليها حسب سيناريو المباراة.

بدأ النادي الباريسي حملة الدفاع عن اللقب القاري الذي حققه في الموسم الماضي 2024-2025 لأول مرة في تاريخه بنتائج مميزة، حيث حقق العلامة الكاملة (6 نقاط) بالفوز في أول مباراتين على أتالانتا الإيطالي برباعية دون رد على ملعبه حديقة الأمراء ثم عاد بثلاثة نقاط ثمينة من خارج ملعبه بالفوز بنتيجة 2-1 على برشلونة في ملعب لويس كومبانيس بمونتجويك.

أما ليفركوزن الألماني فقد اكتفى بتعادلين في أول جولتين أمام كوبنهاجن بنتيجة 2-2 في الدنمارك، وأمام بي إس في أيندهوفن الهولندي بنتيجة 1-1 في ألمانيا.

وكان الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان توج بجائزة الكرة الذهبية 2025 لأفضل لاعبي العالم للمرة الأولى، متفوقًا على الإسباني الشاب لامين يامال، في حفل أُقيم على مسرح شاتيليه العريق في العاصمة الفرنسية.

وتسلم ديمبلي الكرة الذهبية من الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، بعد موسم حافل أحرز فيه أربعة ألقاب مع فريقه الفرنسي.

وأصبح ديمبلي سادس فرنسي ينال الكرة الذهبية، مانحًا بلاده هذه الجائزة للمرة الثامنة، حيث إن ميشال بلاتيني وحده نالها ثلاث مرات (1983 و1984 و1985)، إضافة إلى ريمون كوبا (1958) وجان بيار بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998) وكريم بنزيما (2022).

