الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس يتابع ترتيبات الخدمة في إيبارشية إسنا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا يواقيم، ناقش مع قداسة البابا تواضروس الثاني الترتيبات الخاصة بالخدمة في إيبارشية إسنا وأرمنت. 

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية المنصورة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا أكسيوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الملفات الرعوية الخاصة بإيبارشية المنصورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا تواضروس إيبارشية إسنا المقر البابوي البابا تواضروس الثاني الأنبا يواقيم الاسقف العام

الأكثر قراءة

أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)

جيش الاحتلال يبدأ تحديد الخط الأصفر

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يفوز 3-1 على الدحيل القطري

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

هل يجوز أن أضحي عن شخص متوفى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية