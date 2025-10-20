اندلاع حريق داخل عقار سكني بالقليوبية

اندلع حريق محدود داخل عقار سكني مكون من أربعة طوابق بمنطقة أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث بدأ الحريق بالطابق الثاني من العقار، وتعمل قوات الحماية المدنية حاليًا على السيطرة عليه.

السيطرة علي حريق داخل عقار سكني بالقليوبية

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الإدارة، وبإشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الموقف ومنع امتداد النيران لباقي أجزاء العقار.

وأفادت المعاينة الأولية بعدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ استكمال أعمال الإخماد والتبريد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

