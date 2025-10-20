الإثنين 20 أكتوبر 2025
محافظات

اندلاع حريق داخل عقار سكني بالقليوبية

اندلع حريق محدود داخل عقار سكني مكون من أربعة طوابق بمنطقة أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث بدأ الحريق بالطابق الثاني من العقار، وتعمل قوات الحماية المدنية حاليًا على السيطرة عليه.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الإدارة، وبإشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الموقف ومنع امتداد النيران لباقي أجزاء العقار.

وأفادت المعاينة الأولية بعدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ استكمال أعمال الإخماد والتبريد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

