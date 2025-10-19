ضبط 54 طن لحوم مستوردة منتهية الصلاحية بالعبور

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة بمدينة العبور، برئاسة الإدارة العامة لمباحث التموين، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل الوزارة، والدكتور مجدي راضي، مدير إدارة الخانكة، والدكتور محمد توفيق، مسؤول التفتيش بالعبور، وبمشاركة مديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وأماكن حفظ وبيع وتداول اللحوم.

ضبط 54 طن لحوم مستوردة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة لحفظ المجمدات بالعبور

وأسفرت الحملة عن ضبط 54 طنًا من اللحوم المستوردة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات لحفظ المجمدات بمدينة العبور، حيث تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستواصل جهودها المكثفة لمتابعة الأسواق وضبط أي مخالفات، مع تطبيق القانون بكل حزم على كل من يتلاعب بصحة المواطنين.

