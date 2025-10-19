الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 54 طن لحوم مستوردة منتهية الصلاحية بالعبور

حملة لضبط اللحوم
حملة لضبط اللحوم الغير صالحة بالقليوبية، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة بمدينة العبور، برئاسة الإدارة العامة لمباحث التموين، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل الوزارة، والدكتور مجدي راضي، مدير إدارة الخانكة، والدكتور محمد توفيق، مسؤول التفتيش بالعبور، وبمشاركة مديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وأماكن حفظ وبيع وتداول اللحوم.

حبس متهم بقتل صديقه في القليوبية بعد مشادة بينهما

حبس المتهم بقتل شاب في القليوبية

ضبط 54 طن لحوم مستوردة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة لحفظ المجمدات   بالعبور

وأسفرت الحملة عن ضبط 54 طنًا من اللحوم المستوردة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات لحفظ المجمدات  بمدينة العبور، حيث تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستواصل جهودها المكثفة لمتابعة الأسواق وضبط أي مخالفات، مع تطبيق القانون بكل حزم على كل من يتلاعب بصحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية أيمن عطية محافظ القليوبية محافظة القليوبية مديرية الطب البيطري بالقليوبية

مواد متعلقة

حبس متهم بقتل صديقه في القليوبية بعد مشادة بينهما

إزالة نوادي كورنيش بنها يشغل الغضب في القليوبية، والمحافظ: هدفنا الصالح العام

أول طعن ضد مرشح بالقائمة الوطنية في القليوبية وتنازل نائب مستقبل وطن عن الترشح

ضبط 4 أشخاص بتهمة الترويج للمواد المخدرة في القليوبية

الأكثر قراءة

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

العاملون بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو

"الحج والعمرة": أقل برنامج حج بـ220 ألف جنيه والـ 5 نجوم يصل لـ المليون

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية