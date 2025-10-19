محسن جلال: قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح خرق لاتفاق وقف إطلاق النار

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، إن قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع فتح معبر رفح يعد خرقًا فاضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ.

وأضاف جلال أن هذا القرار يعكس هيمنة اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية، الذي يواصل الضغط على صناعة القرار في إسرائيل، ويثبت سعيهم المستمر لاستغلال أي فرصة لاستئناف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف لـ "فيتو"، إن تصريحات نتنياهو الأخيرة، التي قال فيها: "قلنا إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وهذا بالضبط ما نقوم به"، تكشف عن "حماقة جديدة" من جانب الحكومة الإسرائيلية.

وأكد أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات نتنياهو لاستعادة التأييد الشعبي داخليًا، مع علمه بأن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى تدمير سمعة إسرائيل وتهديد وجودها.

وأوضح جلال أن نتنياهو يسعى إلى توجيه اتهامات لحركة حماس بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، في محاولة لتبرير تصعيد عسكري جديد، متذرعًا بالمبررات نفسها التي استخدمها في بداية الحرب.

وقال جلال إن إسرائيل ستستمر في التصعيد حتى الانتخابات المقبلة، حيث يسعى نتنياهو إلى تجنب المحاكمة على الجرائم التي ارتكبها خلال الحرب.

وأشار جلال إلى أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ستتعرض للإقالة والمحاسبة في حال توقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة.

وأضاف أن الحكومة تحاول تجنب محاسبتها على ما وقع في السابع من أكتوبر 2023، والذي أودى بحياة العديد من الإسرائيليين، وذلك عبر الاستمرار في الحرب لتأجيل أي محاسبة حتى موعد الانتخابات المقبلة.

تصريحات نتنياهو: حرب لا تنتهي إلا بتحقيق الأهداف

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح يوم السبت الماضي قائلًا: "قلنا إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وهذا بالضبط ما نقوم به."

وأكد أن الحرب لم تنته بعد، موضحًا أن هناك العديد من الأهداف التي يجب تحقيقها قبل إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تنفيذ كافة بنود الاتفاق، خاصة تجريد حركة حماس من سلاحها وتحويل القطاع إلى منطقة منزوعة السلاح.

في المقابل، هاجمت حركة حماس قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح، معتبرة إياه خرقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ورفض الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريحات له، المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة، مؤكدًا أن الحركة لن تقبل بتقييد حرية الحركة للمدنيين أو تدابير قد تؤدي إلى تدعيم الحصار المفروض على القطاع.

