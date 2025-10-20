التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات بينها 1485 محطة وقود و245 موقعًا إنشائيًا خلال 19 يومًا

أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نُفذت خلال الفترة من 1 إلى 19 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتأكيدًا على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح البيان أن حملات التفتيش شملت 1730 منشأة على مستوى محافظات الجمهورية، من بينها 1485 محطة وقود و245 موقعًا إنشائيًا، وذلك بهدف التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، وفقًا لأحكام القانون الجديد.

وأضاف البيان أنه تم تحرير 198 محضرًا ضد مواقع إنشائية و1310 محاضر ضد محطات الوقود، فيما جاءت بقية المنشآت مستوفية للاشتراطات المطلوبة.

وأكدت الإدارة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وضمان التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على أرواح العاملين وسلامة المنشآت، وللحد من الحوادث والإصابات داخل بيئة العمل.

واختتمت الإدارة بيانها بالتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق قانون العمل الجديد، وبما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويُعزز مناخ العمل اللائق في جميع القطاعات.

