الإثنين 20 أكتوبر 2025
خارج الحدود

قطر تدشن جسرًا بريًا من المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني

علم قطر، فيتو
علم قطر، فيتو

أعلنت دولة  قطر، اليوم الاثنين، إطلاق جسر بري لإيصال المساعدات إلى غزة عبر مصر والأردن وتعلن دعمًا إضافيًا بـ20 مليون دولار، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

ودشنت قطر الجسر البري من المساعدات الإنسانية تنفيذًا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد واستجابة للاحتياجات العاجلة ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني  في قطاع غزة، وذلك عبر  الأردن ومصر.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب توقيع وثيقة إنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ، وامتدادًا للدعم القطري المتواصل للشعب الفلسطيني.

وقبل وقت سابق أعلنت قطر عن جسر بري يضم  87,754 خيمة إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، لتأمين مأوى كريم وآمن لما يقارب 436,170 شخصًا من الأسر المتضررة، في وقتٍ فقدت فيه أكثر من 288 ألف أسرة منازلها نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وشارك في إطلاق الجسر البري كل من  الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، ويوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، ومحمد أحمد البشري، مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد في الهلال الأحمر القطري، وناصر محمد المرزوقي، نائب المدير العام للخدمات المشتركة في صندوق قطر للتنمية.

وتجسد هذه المبادرة التزام دولة قطر الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزيز صموده في مواجهة التحديات الإنسانية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وكرامة.

