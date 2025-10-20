قطر تدشن جسرًا بريًا من المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني

أعلنت دولة قطر، اليوم الاثنين، إطلاق جسر بري لإيصال المساعدات إلى غزة عبر مصر والأردن وتعلن دعمًا إضافيًا بـ20 مليون دولار، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

ودشنت قطر الجسر البري من المساعدات الإنسانية تنفيذًا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد واستجابة للاحتياجات العاجلة ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك عبر الأردن ومصر.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب توقيع وثيقة إنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ، وامتدادًا للدعم القطري المتواصل للشعب الفلسطيني.

وقبل وقت سابق أعلنت قطر عن جسر بري يضم 87,754 خيمة إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، لتأمين مأوى كريم وآمن لما يقارب 436,170 شخصًا من الأسر المتضررة، في وقتٍ فقدت فيه أكثر من 288 ألف أسرة منازلها نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وشارك في إطلاق الجسر البري كل من الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، ويوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، ومحمد أحمد البشري، مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد في الهلال الأحمر القطري، وناصر محمد المرزوقي، نائب المدير العام للخدمات المشتركة في صندوق قطر للتنمية.

وتجسد هذه المبادرة التزام دولة قطر الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزيز صموده في مواجهة التحديات الإنسانية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وكرامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.