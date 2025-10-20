اعترافات راكب حاول تهريب 2000 قرص مخدر عبر مطار القاهرة: "واخدهم لصديق مريض"

أدلى راكب متهم بمحاولة تهريب 2000 قرص مخدر إلى خارج البلاد، عبر مطار القاهرة، باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة.

وقال المتهم: إن الأقراص التي كان يحاول تهريبها هي للعلاج، حيث سيقوم بإعطائها لصديق له خارج مصر يعاني من أمراض خطيرة وقد وصفها له الطبيب.

البداية، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار، تفيد باعتزام أحد الركاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، تهريب كمية من الأقراص المخدرة أثناء سفره إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وأضافت أن الراكب يخفي كمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة داخل إحدى حقائبه.. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وعند تفتيش حقائبه، عُثر بداخل إحداها على 2000 قرص مخدر، خبأها داخل مكان سرى وأغلقه بإحكام، ظنا منه أنه سيكون بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية المختصة.

