ثقافة وفنون

المخرج شريف عرفة: فيلم "الناظر" كان كابوسا لي لهذا السبب

جلسة المخرج شريف
جلسة المخرج شريف عرفة، فيتو

تحدث المخرج شريف عرفة عن تجربة فيلمه "الناظر" والذي حقق نجاحا كبيرا، وأصبح إحدى علامات السينما المصرية، قائلا: "فيلم الناظر بالنسبة لي كان كابوسا علشان كنا بنعمل بتكنيك قديم فيه شخصيات كثيرة.. يعني علاء ولي الدين عمل شخصية والده وشخصية والدته علشان ملقتش حد يعمل دور الأب والست". 

الجلسة الحوارية مع شريف عرفة 

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي من خلال ملتقى سيني جونة بحضور المخرج الكبير شريف عرفة، حيث يدير الجلسة الفنان عباس أبو الحسن. 

ويشهد الجلسة الحوارية كوكبة من النجوم والفنانين، وعلى رأسهم: الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، وأحمد السعدني، ميس حمدان، نور النبوي، وغيرهم. 

المخرج شريف عرفة 

وعن تجسيد الرجال لشخصيات سيدات في السينما المصرية، أضاف شريف عرفة: "الستات في السينما المصرية قبل كدة كان إسماعيل ياسين في (الآنسة حنفي) وعبد المنعم إبراهيم في (سكر هانم).. والحقيقة أن إسماعيل ياسين عمل الست بطريقة تقشعر لها الأبدان". 

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

الجريدة الرسمية