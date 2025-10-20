يزن النعيمات: كأس العرب ملتقى للاحتفاء بالمواهب والأردن جاهز للبطولة

أكد يزن النعيمات، نجم المنتخب الأردني، أهمية بطولة كأس العرب 2025 التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، باعتبارها ملتقى للاحتفاء بالمواهب العربية.

وشدد نجم الأردن على أهمية الحدث الرياضي في تطوير كرة القدم بالعالم العربي، وتعريف الشعوب بشغف المنطقة بكرة القدم.

وقال النعيمات، الذي يلعب في صفوف العربي القطري، في تصريحات للمركز الإعلامي للبطولة، إن النسخة السابقة من البطولة، التي استضافتها قطر حققت نجاحا استثنائيا، مما أتاح فرصة كبيرة للاعبين العرب، للظهور على الساحة العالمية.



وأعرب نجم النشامى، عن فخره الشديد بتمثيل منتخب بلاده مجددا في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.



ويشارك في البطولة، التي ستنطلق خلال أقل من شهرين، عدد من أفضل المنتخبات العربية، ومع بدء العد التنازلي لاستضافة المشجعين من أنحاء المنطقة والعالم مجددًا في دولة قطر، أشاد النعيمات بالإمكانيات الاستثنائية والسجل الحافل لقطر في استضافة البطولات الكبرى والتي توجت باستضافة نسخة مبهرة من كأس العالم في 2022.

وأضاف يزن النعيمات: "في كأس العرب 2025، سنستعيد الأجواء والذكريات الرائعة التي عشناها عندما استضافت قطر، نسخة تاريخية من المونديال العالمي، حيث سيحظى المشجعون واللاعبون، ببنية تحتية حديثة ومعايير استضافة رفيعة المستوى. سنلعب في استادات شهدت من قبل مباريات في كأس العالم قطر 2022، في تجربة فريدة من نوعها".

ومنذ ظهوره الأول مع المنتخب الأردني في عام 2021، اشتهر يزن النعيمات كواحد من أفضل هدافي النشامى، وسطع نجمه، بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل للمرة الأولى على الإطلاق إلى كأس العالم.

وكان يزن النعيمات قد حصد في النسخة السابقة من كأس العرب، جائزة الحذاء البرونزي لتسجيله ثلاثة أهداف خلال البطولة، ويأمل مواصلة هذا النجاح في النسخة المقبلة من البطولة.

وفي هذا السياق، قال النعيمات: "نحن في كامل الجاهزية لإظهار قوتنا واللعب بروح الفريق الواحد، كما فعلنا في كأس آسيا 2023 في قطر، عندما نجحنا في الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخنا، قبل الخسارة أمام العنابي".

وشدد: "سأبذل قصارى جهدي وأقدم أفضل أداء ممكن، أؤمن أن امتلاك الشغف والإصرار يقود لتحقيق كل ما تطمح إليه".

وكانت قرعة كأس العرب قطر 2025 قد أسفرت عن تواجد منتخب الأردن في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبي مصر والإمارات، والفائز من مباراة موريتانيا والكويت.

ويستهل منتخب النشامى، مشواره أمام نظيره الإماراتي في دور المجموعات في 3 ديسمبر المقبل، في ستاد البيت الساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة كأس العرب لكرة القدم، 16 منتخبًا يتنافسون للتتويج بلقب البطولة، وقد تأهلت تلقائيًا تسعة من المنتخبات الأعلى تصنيفًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بينما يتنافس 14 منتخبًا على الأماكن السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات، التي ستقام قبل انطلاق البطولة يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، في قطر.

ويستضيف ستاد البيت، مباراة الافتتاح في الأول من ديسمبر المقبل، في اللقاء الذي يجمع المنتخب القطري، ممثل الدولة المضيفة، مع المنتخب الفائز من مباراة فلسطين وليبيا.

فيما تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، في 18 ديسمبر المقبل، الساعة 7 مساءً، على ستاد لوسيل الأيقوني.

وتضم قائمة الاستادات، التي تشهد مباريات البطولة الإقليمية، أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، إضافة إلى ستاد 974.

تقام بطولة كأس العرب، ضمن سلسلة أحداث كروية عالمية تشهدها دولة قطر حتى نهاية العام الجاري، بما في ذلك كأس العالم تحت 17 سنة التي تقام في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.

