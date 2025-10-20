الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محامي ضحية سفاح الإسماعيلية يكشف مفاجآت جديدة في القضية

محامي ضحية سفاح الإسماعيلية
محامي ضحية سفاح الإسماعيلية الصغير، فيتو

طالب محمد الجبلاوي محامي ضحية سفاح الإسماعيلية، كافة وسائل الإعلام بخاصة مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات بضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار تخص الواقعة وذلك حفاظا على مشاعر أسرة موكله، ومنعا للشائعات المكررة التي تردد على الصفحات بلا سند أو دليل.

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات لانتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» بالإسماعيلية لدعم صغار المزارعين

استمرار التحقيقات 

مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية داخل أروقة النيابة العامة، واثقا من أن القانون سوف يأخذ مجراه، بالإضافة إلى أن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية سوف يظهر تفاصيل جديدة. 

 

مفاجآت جديدة في القضية  

 

وأوضح أن هناك العديد من التفاصيل الجديدة التي سوف تغير مجرى القضية، والتي تسببت في إعادة معاينة مسرح الجريمة للمرة الثانية، وكذا تضارب أقوال المتهم والعديد من التفاصيل الأخرى  ولكنه وحتى الآن لن يتمكن من التصريح بها إلا عقب الإعلان عنها رسميا من خلال قرارات النيابة العامة. 
 

وكان قد أكد والد الطفل المجني عليه محمد ضحية سفاح الإسماعيلية الصغير على أنه لن يترك حق نجله مطالبا بالقصاص العاجل ممن قتل ولده الصغير ونكل به بلا شفقه أو رحمه. 

 

وناشد والد الطفل ضحية كافة المسؤولين بضرورة تغيير القانون الخاص بمثل هذه الجرائم فكيف يمكن لقاتل قام بتقطيع أبنه إلى 6 أجزاء حتى أكلها الدود بسبب قيامه بإلقاء جثمان ابنه في أماكن عدة أن لا يعاقب بالإعدام.    

 

وأوضح أنه كأي أب وحتى الآن لم يتخيل أبدا أن يحدث ذلك في ابنه وبخاصة وأن كل ذنبه أنه تركه يذهب للمدرسة فلم يعد إلا أشلاء بملامح معدومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محامي ضحية سفاح الإسماعيلية الصغير سفاح الإسماعيلية الصغير الاسماعيلية بالاسماعيلية

مواد متعلقة

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات لانتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

طرق الإسماعيلية تواصل أعمال تطوير المنطقة الرابعة "دبش"

إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» بالإسماعيلية لدعم صغار المزارعين

تحصين 737 رأسًا من الماشية ضد الطاعون في حملة بيطرية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

الأنفاق تكشف 5 مميزات لماكينة تركيب قضبان القطار السريع (صور)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف في سوق العبور

باستثناء الجودا، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

طالب إعدادي ينهي حياة زميله بمفك في الدقهلية

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

موعد إعلان القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب 2025 وآخر موعد للتنازل عن خوض الانتخابات

خدمات

المزيد

ارتفاع طن السلفات 4450 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تعرف على فترات الدعاية والصمت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

باستثناء الجودا، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية