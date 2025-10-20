محامي ضحية سفاح الإسماعيلية يكشف مفاجآت جديدة في القضية

طالب محمد الجبلاوي محامي ضحية سفاح الإسماعيلية، كافة وسائل الإعلام بخاصة مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات بضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار تخص الواقعة وذلك حفاظا على مشاعر أسرة موكله، ومنعا للشائعات المكررة التي تردد على الصفحات بلا سند أو دليل.

استمرار التحقيقات

مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية داخل أروقة النيابة العامة، واثقا من أن القانون سوف يأخذ مجراه، بالإضافة إلى أن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية سوف يظهر تفاصيل جديدة.

مفاجآت جديدة في القضية

وأوضح أن هناك العديد من التفاصيل الجديدة التي سوف تغير مجرى القضية، والتي تسببت في إعادة معاينة مسرح الجريمة للمرة الثانية، وكذا تضارب أقوال المتهم والعديد من التفاصيل الأخرى ولكنه وحتى الآن لن يتمكن من التصريح بها إلا عقب الإعلان عنها رسميا من خلال قرارات النيابة العامة.



وكان قد أكد والد الطفل المجني عليه محمد ضحية سفاح الإسماعيلية الصغير على أنه لن يترك حق نجله مطالبا بالقصاص العاجل ممن قتل ولده الصغير ونكل به بلا شفقه أو رحمه.

وناشد والد الطفل ضحية كافة المسؤولين بضرورة تغيير القانون الخاص بمثل هذه الجرائم فكيف يمكن لقاتل قام بتقطيع أبنه إلى 6 أجزاء حتى أكلها الدود بسبب قيامه بإلقاء جثمان ابنه في أماكن عدة أن لا يعاقب بالإعدام.

وأوضح أنه كأي أب وحتى الآن لم يتخيل أبدا أن يحدث ذلك في ابنه وبخاصة وأن كل ذنبه أنه تركه يذهب للمدرسة فلم يعد إلا أشلاء بملامح معدومة.

