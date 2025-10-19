الأحد 19 أكتوبر 2025
حوادث

غدا، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة سرقة بطاريات السيارات في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر غدا الاثنين محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة عاطل، متهم بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب فتح "الكبود" بـ منطقة عين شمس.  

 

وقال المتهم خلال التحقيقات: إنه سرق 4 سيارات وباع كل بطارية يسرقها بمبلغ 300 جنيه لعامل خردة يعلم أنه يقوم بسرقة هذه البطاريات من داخل السيارات.

سرقة بطاريات السيارات بعين شمس


كانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة عين شمس يفيد بضبط عاطل له معلومات جنائية، تخصص في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب فتح “الكبود”.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع، وأرشد عن المسروقات التي تم العثور عليها داخل مخزن خردة، يديره أحد عملائه وتم ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

الجريدة الرسمية