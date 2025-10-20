الإثنين 20 أكتوبر 2025
عمرو أديب بعد سرقة متحف اللوفر: "اتكسفت من نفسي"

عمرو أديب، فيتو
عبّر الإعلامي عمرو أديب عن خجله بعدما تابع تفاصيل سرقة متحف اللوفر في باريس، مؤكدًا أنه شعر بالحرج من نفسه بسبب سخريته السابقة من واقعة سرقة الأسورة من المتحف المصري.

اعتذار علني للمتحف المصري بعد سرقة الأسورة الذهبية الفرعونية

وقال أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "لما شفت سرقة متحف اللوفر اتكسفت من نفسي.. كنت بتريق على موضوع الأسورة اللي اتسرقت من المتحف المصري، لكن لما عرفت إن أكبر متحف في العالم اتسرق في 7 دقايق، وباستخدام ونش عفش عرايس، قلت لأ.. لازم أعتذر".

وأضاف عمرو أديب: "أنا بعتذر للمتحف المصري ولكل الناس اللي اشتغلت فيه، ومش هكرر ده تاني".

 

اللوفر.. سرقة عالمية في 7 دقائق

القضية التي أثارت دهشة العالم تمثلت في سرقة متحف اللوفر خلال 7 دقائق فقط، حيث استخدم الجناة ونش رفع أثاث في عملية احترافية غير مسبوقة، ما دفع كثيرين لإعادة النظر في معايير الأمان داخل المتاحف الكبرى.

الجريدة الرسمية