بعد تعيين المستشار أحمد عبد الغني، تعرف على مهام الأمين العام لمجلس الشيوخ

بدأ المستشار أحمد عبد الغني عبد المجيد، اليوم الإثنين تولي مهام عمله الجديد، أمينا عاما لمجلس الشيوخ، وذلك خلفا للمستشار محمود عتمان.

منصب الأمين العام لمجلس الشيوخ

 

يأتى ذلك بعدما تم الإعلان أمس عن ندب المستشار أحمد عبد الغني عبد المجيد لتولي منصب الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك تزامنا مع بداية  الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.

 

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ 

 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مهام عمل أمين عام مجلس الشيوخ كالتالي:


 المادة (279) من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تنص علي: يُعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، ويُخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة وأقسامها، وهو مسؤول أمام رئيس المجلس عن حسن سير العمل فيها.

كما يتولى الأمين العام – وفقًا للمادة القانونية – السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح، ويعاونه في أداء اختصاصاته نائبٌ يصدر بتعيينه قرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، ويحل هذا النائب محل الأمين العام في حال غيابه.

