ما هي الأدوات الرقابية لعضو مجلس الشيوخ؟

يباشر أعضاء مجلس الشيوخ، أعمالهم وفقا للدستور بعد أداء اليمين الدستورية مباشرة، حيث شهد المجلس أمس، انتخاب المستشار عصام الدين فريد، رئيسا للمجلس، واللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد فاو، وكيلين.

اللجان النوعية مطبخ مجلس الشيوخ

ويتقى أمام مجلس الشيوخ، تشكيل اللجان النوعية باعتبارها "مطبخ المجلس"، حيث من المقرر أن يتم الأسبوع بعد المقبل.

ويبقى السؤال حول الدور الرقابي لمجلس الشيوخ، وما إن كان يمتلك أدوات مثل مجلس النواب.

الدور الرقابي لأعضاء مجلس الشيوخ

الباب الخامس في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أجاب على هذه التساؤل، حيث يوجد عدة أدوات رقابية أولها طلب المناقشة العامة، الاقتراح برغبة، قياس الأثر التشريعي للقوانين، والدراسات البرلمانية.

الرقابة البرلمانية البرلمانية في مجلس الشيوخ

وجاء في الفصل الأول من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ما يتعلق بطلب المناقشة العامة، حيث تنص المادة 107 على: يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه

كما تنص المادة 108 من اللائحة الداخلية على: يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.

ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.

تفاصيل طلبات المناقشة العامة في مجلس الشيوخ

وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له.

ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.

فيما نصت المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بحيث قل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، بعد إدراجه بجدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، استبعد المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.

ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلًا عن الطلب.

ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.

وتنص المادة 110 من لائحة مجلس الشيوخ على: للمجلس أن يقرر، فى جميع الأحوال، إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

فيما تنص المادة 111 على: الاقتراحات التى تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التى يدخل فى اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأى فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأى اللجنة على المجلس.

كما نصت المادة 112 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: التوصيات والاقتراحات التى يوافق عليها المجلس فى شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة.

الاقتراح برغبة في مجلس الشيوخ

ومن بين الأدوات الرقابية التي يستخدما عضو مجلس الشيوخ، الاقتراح برغية، حيث تنص المادة 113 من اللائحة على: مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

فيما تنص مادة 114 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.

حق رئيس الشيوخ في حفظ الاقتراح برغبة إذا لم تتوافر فيه الشروط

ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.

وتنص المادة 115 على: يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.

