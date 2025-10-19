الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

من منصة القضاء إلى الإدارة التشريعية، المستشار أحمد عبد المجيد أمينًا عامًا لمجلس الشيوخ

المستشار أحمد عبد
المستشار أحمد عبد المجيد، فيتو

صدر منذ ساعات قليلة قرار تعيين المستشار الدكتور أحمد عبد الغني عبد المجيد أمينًا عامًا لمجلس الشيوخ، ويأتي هذا التعيين تتويجًا لمسيرة مهنية كبيرة تنقلت بين أهم المؤسسات القضائية والإدارية والتشريعية في الدولة.

​رحلة في محراب القانون من الماجستير إلى الدكتوراه

​تأسست مسيرة المستشار عبد المجيد على قاعدة أكاديمية صلبة، حيث لم يكتفِ بالتأهيل القضائي التقليدي، بل تعمق في الدراسة الأكاديمية ليحصد درجة الماجستير في القانون، ثم نال الدكتوراه في القانون المدني، ما منحه إحاطة واسعة بالجذور الفقهية والتشريعية للقوانين.

​ ريادة قضائية وإدارية

​كانت هيئة قضايا الدولة هي المحطة الرئيسية في مسيرته القضائية، حيث أثرى الهيئة بعمله في أقسام حيوية مثل القسم القضائي بهيئة مشروعات التعمير والقسم القضائي لوزارة الدفاع، ولم تتوقف إسهاماته عند الترافع، بل امتدت إلى تطوير العمل المؤسسي عندما تولى منصب الأمين العام لشؤون الأعضاء بالهيئة. وخلال هذه الفترة، أُسهم في تطوير آليات العمل الإداري والمهني، وعمل على دعم أعضاء الهيئة في أداء رسالتهم القضائية النبيلة.

​كما عزز خبرته الإدارية والقانونية بانتدابه للعمل في مكاتب حساسة، منها المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل ومكتب مساعد الوزير لشؤون لجان التوفيق في المنازعات.

القبة التشريعية

شكل انتقال المستشار عبد المجيد للعمل في المجال التشريعي منعطفًا مهمًا في مسيرته، فقد غادر دهاليز القضاء ليغوص في عالم التشريع، حيث اكتسب خبرة برلمانية وتشريعية واسعة، من خلال ​عمله مستشارًا قانونيًا لـلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهي إحدى أهم لجان المجلس التي تشرف على ميزانية الدولة وإقرار خططها التنموية، ما منحه فهمًا عميقًا لآليات صناعة القرار المالي والتشريعي. كما عمل مستشارًا قانونيًا بوزارة شؤون المجالس النيابية، ليكون جسر تواصل بين الحكومة والبرلمان.

​وتضمنت مسيرته القانونية العمل مستشارًا قانونيًا بإدارة الدعاوى المدنية بهيئة القضاء العسكري وبوزارة الطيران المدني.

​ الأمانة العامة للشيوخ
 

​إن توليه منصب الأمين العام لمجلس الشيوخ يضع على عاتقه مسؤولية إدارية كبرى لإدارة الجهاز المعاون للمجلس، وضمان سير العمل التشريعي بكفاءة. وتؤكد الخلفية المتكاملة للمستشار الدكتور أحمد عبد المجيد، التي تمزج بين الفقه القانوني (الدكتوراه)، والتجربة القضائية (قضايا الدولة)، والخبرة التشريعية (مجلس النواب)، أنه مؤهل لقيادة الأمانة العامة في هذه المؤسسة التشريعية الهامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اكاديمية احمد عبد المجيد الخطه والموازنه الخطة والموازنة بمجلس النواب درجة الماجستير

مواد متعلقة

ندب المستشار أحمد عبد الغني لتولي منصب أمين عام مجلس الشيوخ

تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ الجديد (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية