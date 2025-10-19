مصادر: تعيين المستشار أحمد عبد الغنى أمينا عاما لمجلس الشيوخ

كشفت مصادر برلمانية، تعيين المستشار أحمد محمد عبد الغنى عبد المجيد، أمينا عاما لمجلس الشيوخ.

أمين عام جديد للمجلس

وقالت المصادر: إن هناك استعدادات حاليا داخل مبنى مجلس الشيوخ، لوصول عبد المجيد، لتسلم مهام عمله رسميا كأمين عام جديد للمجلس، خلفا للمستشار محمود عتمان الذي قدم استقالته صباح اليوم.

وكان مجلس الشيوخ افتتح فصله التشريعي الثانى أمس السبت، بناء علي دعوة من رئيس الجمهورية.

الجلسة الافتتاحية

وشهدت الجلسة الافتتاحية أمس انتخاب المستشار عصام فريد رئيسا للمجلس، وانتخاب كل من النائب أحمد العوضي والمستشار فارس حنظل وكيلين للمجلس.

وتنص المادة (279) من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.

