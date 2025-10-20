طب قصر العيني: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لرفع كفاءة النظم الصحية

شاركت كلية طب قصر العيني في المؤتمر الدولي الأول لجامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي بجلسة حول «دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المستشفيات».

وأكد مسؤلو الكلية أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في مستقبل إدارة المستشفيات ورفع كفاءة النظم الصحية.

كما أكدوا ان الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية بل ضرورة لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للرعاية الصحية.

ودعوا إلى استمرار التعاون البحثي والتطبيقي لتحويل الأفكار المطروحة إلى خطوات عملية تسهم في بناء أنظمة صحية أكثر ذكاءً وجودة، قادرة على مواجهة التحديات وتلبية تطلعات المرضى والمجتمع.

مشاركة كلية طب قصر العيني بمؤتمر الذكاء الاصطناعي

وشاركت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة في فعالية ضمن أعمال المؤتمر الدولي الأول لجامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، الذي انعقد تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

وجاءت مشاركة كلية الطب في اليوم الأول للمؤتمر من خلال جلستين علميتين ضمن اكثر من عشرون جلسة، كانت إحداهما بعنوان: «دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المستشفيات: أنظمة أذكى ونتائج أفضل».

شهدت الجلسة حضورًا لافتًا لقامات أكاديمية من كلية الطب، إلى جانب مشاركة الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب، كأعضاء في الجلسة النقاشية.

وضمت المنصة عددًا من أساتذة كلية الطب بجامعة القاهرة هم: الدكتور عمر عزام – وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة علا خشبة – مقرر اللجنة العليا للجودة والاعتماد والرقابة الصحية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتورة مروة مشعل – نائب المدير التنفيذي للشؤون العلاجية والرعاية والطوارئ والتطوير، الدكتورة نهى شاهين مدير مستشفى المنيل قبلي، والدكتورة رباب مأمون سلامة مدير المكتب التنفيذي للجودة بمستشفيات كلية الطب جامعة القاهرة.

كما شارك في الجلسة بالعروض العلمية عدد من أساتذة الكلية، تناولت بحوثهم آليات تطبيق الذكاء الاصطناعي في الإدارة الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات، وهم:الدكتورة ألفت نوح – أستاذ أمراض النساء والتوليد، الدكتور محمد هجرس – مستشار عميد كلية الطب لشؤون الحوكمة، الدكتورة دعاء صالح – مدير إدارة الإحصاء بمستشفيات كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور خالد الخشاب – مدير مركز الطب الوقائي بمستشفيات كلية الطب جامعة القاهرة.

وتناولت العروض العلمية دور أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وتحليل البيانات وإدارة الموارد، بما ينعكس على تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات وتحقيق نتائج أفضل للمنظومة الصحية.

تم إعداد الجلسة من قِبَل المكتب التنفيذي للجودة بمستشفيات كلية الطب – جامعة القاهرة، بإشراف الدكتورة رباب مأمون سلامة، وتنفيذ الدكتورة بسنت نصار والدكتورة رحاب أحمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.