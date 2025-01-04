الإمارات تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن تحطم إحدى طائراتها

كشفت شركة طيران الإمارات، في بيان اليوم السبت، عن حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشروه أنه يوثق تحطم إحدى الطائرات التابعة للشركة.

طيران الإمارات على علم بالفيديو

وفي بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، قالت شركة طيران الإمارات: "نحن على علم بفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يصور تحطم طائرة تابعة لطيران الإمارات وتؤكد طيران الإمارات أن هذا الفيديو مفبرك وغير حقيقي".

وأضافت الشركة في بيانها: "نحن على اتصال بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة لإزالة الفيديو أو توضيح أنه مقطع تم إنشاؤه رقميا، لتجنب تداول معلومات خاطئة ومثيرة للقلق. ومن المؤسف أن ردود المنصات على طلبات مراجعة المحتوى هذه ليست سريعة بما فيه الكفاية، وبالتالي كان من الضروري إصدار هذا البيان".

تداول فيديو مفبرك حادث سقوط طائرة عليها علم الإمارات

وأضاف البيان: "السلامة هي جوهر علامة طيران الإمارات وعملياتها، ونحن نتعامل مع مثل هذه الأمور بأقصى قدر من الجدية. نحث جميع الجماهير على التحقق والرجوع دائما إلى المصادر الرسمية".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو مفبرك زعموا أنه لـ حادث سقوط طائرة عليها شعار "طيران الإمارات"، وهو ما نفت الشركة صحته.

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