تعرض طائرة شحن للقصف بعد هبوطها في مطار نيالا غرب السودان

تعرضت طائرة شحن، اليوم الأربعاء، للقصف بعد هبوطها في مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غرب السودان حيث تدور معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما أفاد شهود لوكالة الأنباء الفرنسية.



وقالت الوكالة نقلًا عن مصادرها إن انفجارات قوية دوت طيلة ساعة في عدة أجزاء من المدينة التي تقع غرب السودان.



ولم يقدم الجيش السوداني ولا قوات الدعم السريع معلومات عن الضربات على نيالا.



وفي الأسابيع الأخيرة، تكثفت الغارات الجوية على أكبر مدينة في دارفور، واستهدفت بشكل خاص مطارها، علمًا أنها تعد المعقل الاستراتيجي لقوات الدعم السريع.

جدير بالذكر أن في مطلع الشهر الماضي تعرضت طائرة شحن للنيران في المطار عند هبوطها، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.