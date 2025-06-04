الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تعرض طائرة شحن للقصف بعد هبوطها في مطار نيالا غرب السودان

مطار نيالا،فيتو
مطار نيالا،فيتو

تعرضت طائرة شحن، اليوم الأربعاء، للقصف بعد هبوطها في مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غرب السودان حيث تدور معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما أفاد شهود لوكالة الأنباء الفرنسية.


وقالت الوكالة نقلًا عن مصادرها إن انفجارات قوية دوت طيلة ساعة في عدة أجزاء من المدينة التي تقع غرب السودان.


ولم يقدم الجيش السوداني ولا قوات الدعم السريع معلومات عن الضربات على نيالا.


وفي الأسابيع الأخيرة، تكثفت الغارات الجوية على أكبر مدينة في دارفور، واستهدفت بشكل خاص مطارها، علمًا أنها تعد المعقل الاستراتيجي لقوات الدعم السريع.

جدير بالذكر أن في مطلع الشهر الماضي تعرضت طائرة شحن للنيران في المطار عند هبوطها، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوداني الجيش وقوات الدعم السريع السودان جنوب دارفور قوات الدعم السريع

مواد متعلقة

أبرزها القضاء على تمرد الدعم، ومكافحة الكوليرا.. خبير بالشأن الأفريقي يحدد أولويات الحكومة الجديدة في السودان

الكوليرا تضرب السودان، وفاة أكثر من 170 شخصا وآلاف المصابين خلال أسبوع

منظمة الصحة العالمية: 25 مليون شخص يعانون من الجوع في السودان

الأكثر قراءة

تضم 28 لاعبا على رأسهم زيزو، ننفرد بقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

عودة التضخم!

مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

اتحاد الكرة يخطر الزمالك رسميا بموعد انتهاء عقد زيزو (مستند)

هل يصل سعر الدولار لـ 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

السيسي يغادر الإمارات وبن زايد على رأس مودعيه

فتاة تدعي محاولة اختطافها في "توك توك" بالفيوم، والداخلية تكشف الحقيقة

مدبولي: مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 (آخر تحديث)

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق الرأس في المنام وعلاقته بسداد الديون ورزق قادم

غرفة عمليات مكثفة بمديرية أوقاف سوهاج لمتابعة تنسيقات صلاة عيد الأضحى

آل البيت النبوي في مصر.. السيدة نفيسة، تتلمذ على يديها مئات العلماء والفقهاء والأولياء

المزيد
الجريدة الرسمية