مقطع مرعب، لحظة تحطم طائرة خفيفة ومصرع ركابها (فيديو)

لحظة تحطم طائرة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا، يظهر لحظة سقوط وتحطة طائرة خفيفة، على إحدى الطرق السريعة في إيطاليا، وكانت الطائرة تحمل على متنها شخصين، ما أدى إلى مصرعهما.

لحظة تحطم طائرة خفيفة ومصرع ركابها

ويظهر الفيديو تـ حطم طائرة خفيفة انحرفت عن مسارها، وانحدرت بشدة نحو جسر على الطريق السريع بالقرب من بريشيا الإيطالية، ما أدى لتحطمها وإشعال النيران بها، وأسفر ذلك الحدث عن مقتل الطيار، البالغ من العمر 75 عامًا، وراكب يبلغ من العمر 60 عامًا، ويقول الشهود إن الطائرة كانت تدور قبل سقوطها، وحدث سقوط الطائرة لأسباب غير معلومة.

تحطم طائرة واشتعال النيران في الطريق، فيتو



وأكدت وسائل إعلام إيطالية أن شخصين، على الأقل، لقيا مصرعهما، إثر تحطم طائرة صغيرة في طريق سريع بمقاطعة بريشيا الواقعة بشمال إيطاليا.

اشتعال النيران في الطريق السريع

وأشار موقع "شبكة راي" الإيطالية أن الحادث تسبب في اشتعال النيران في الطريق السريع عند الاصطدام به، حيث تحطمت الطائرة، واشتعلت فيها النيران، ما أدى لاشتعال النيران في بعض السيارات التي كانت بالقرب من سقوط الطائرة، التي لك ينجو ركابها من الموت.

سقوط طائرة خفيفة على طريق بالقرب من بريشيا الإيطالية، مما أسفر عن مقتل الطيار البالغ من العمر 75 عامًا والراكب البالغ من العمر 60 عامًا. ويقول الشهود إن الطائرة كانت تدور قبل سقوطها. السبب غير معروف حتى الآن. pic.twitter.com/oGbVkQB8VE — Arab-Military (@ashrafnsier) July 24, 2025

كما أسفر تحطم الطائرة على الطريق السريع، واشتعال الطائرة، عن إصابة سائقين، كانا يقودان سيارتهما على الطريق السريع، ما أدى لاشتعال النيران في بعض السيارات التي كانت تمر على الطريق في هذه الأثناء، وأصابت النيران سياراتهم ما أدى لإصابة السائقين، وسط تصاعد وسط ألسنة اللهب، بموقع التحطم، وتم نقلهما إلى المستشفى.

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