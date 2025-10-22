هيدي كرم: وتر حساس 2 خطوة مهمة وردود الأفعال أسعدتني

أعربت الفنانة هيدي كرم عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس، مشيرة إلي أن نجاح الجزء الأول من العمل مثل عليهم مسئولية كبيرة أثناء العمل على الجزء الثاني.

وقالت في تصريحات لـ فيتو:" ردود الأفعال حول الجزء الثاني من العمل أسعدتني ولم أكن أتوقع أن يتعلق الجمهور بالعمل بهذا الشكل.

وأضافت: “وتر حساس” يعبر عن حالات من المجتمع، مضيفة الجمهور تعلق به لأن أحداثه تتناول حالات بنسبة كبيرة متواجدة في المجتمع.

مسلسل وتر حساس يُعرض حصريًا عبر منصة يانجو بلاي وكذلك عبر شاشة قناة ON، يحظى بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن عدد حلقات مسلسل وتر حساس 2.

عدد حلقات مسلسل وتر حساس 2

مسلسل وتر حساس 2 ينتمي إلى المسلسلات الطويلة، حيث إنه مكون من 45 حلقة ستشهد كثيرا من الصراعات والخطط الانتقامية.

مسلسل وتر حساس 2

يستكمل “وتر حساس 2” مسار شخصيات الجزء الأول ويكشف عن تطورات جديدة تحمل الكثير من الحب والصراعات والخيانة.

مسلسل وتر حساس 2 بتوقيع المخرج وائل فرج الذي أخرج الجزء الأول من العمل، ويشارك في بطولة هذا الجزء الجديد عدد من نجوم الجزء الأول وهم الفنانين محمد علاء وهيدي كرم وهاجر عفيفي، بينما انضم نجوم جدد للعمل مثل غادة عادل ورانيا منصور وإلهام وجدي.

الغائبون عن أحداث الجزء الثانى

يشهد الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس غياب عدد من النجوم الذين شاركوا في الموسم الأول، أبرزهم النجمة صبا مبارك التي اعتذرت عن المشاركة بسبب ارتباطها بأعمال أخرى، إلى جانب الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية "ليلى"، إذ انتهى دورها بمقتلها في الحلقات الأخيرة من الجزء الأول، كذلك يغيب الفنان أحمد جمال سعيد الذي لعب دور "مازن"، حيث ينتهي مساره الدرامي بدخول السجن بتهمة قتل "ليلى".

