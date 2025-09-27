السبت 27 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل وتر حساس 2 الحلقة 6

أبطال وتر حساس 2،
أبطال وتر حساس 2، فيتو

 يواصل مسلسل وتر حساس 2 لفت الأنظار وتحقيق تفاعل واسع لدى الجمهور منذ انطلاق عرضه، خاصة مع تصاعد الأحداث وتطور الصراعات بين أبطاله، ما جعله واحدًا من أكثر الأعمال الدرامية متابعة هذا الموسم.  

موعد عرض مسلسل وتر حساس 2 الحلقة 6

وتُعرض غدًا الأحد الحلقة 6  من مسلسل وتر حساس 2 على قناة On E في تمام الساعة 7:30 مساء، وعلى قناة ON DRAMA في تمام الساعة 10 مساءً، كما تُعرض الحلقة على منصة يانجو بلاي غدًا الأحد في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة. 

تفاصيل مسلسل وتر حساس 2

يشارك في الجزء الثاني من "وتر حساس" عدد من النجوم البارزين مثل غادة عادل، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي معقد حول العلاقات الإنسانية، الغيرة، الخيانة، الانتقام، الحب، والعائلة. وتبدأ الأحداث بعودة رشيد (الذي يجسده محمد علاء) إلى وطنه بهدف استعادة مكانته داخل العائلة من خلال الزواج من ابنة عمه فريدة، التي تؤدي دورها غادة عادل.

