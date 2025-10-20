حصيلة أهداف كأس العالم للشباب 2025 بعد تتويج المغرب

مونديال الشباب، شهدت بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما تسجيل 149 هدفا بعد انتهاء البطولة بواقع 3 أهداف في مباراة النهائي ومواجهة المركزين الثالث والرابع و3 أهداف بالدور قبل النهائي، و14 هدفا في دور الثمانية و22 هدفا في ثمن النهائي و107 في دور المجموعات.

أهداف كأس العالم للشباب في الدور النهائي

وشهدت مباراة نهائي كأس العالم للشباب إحراز هدفين، فيما شهدت مباراة المركزين الثالث والرابع هدفا وحيدا.

أهداف كأس العالم للشباب في نصف النهائي



وشهدت مباريات نصف النهائي لمونديال الشباب إحراز 3 أهداف فقط.

أهداف مونديال الشباب في دور ربع النهائي



وشهدت مواجهات دور الثمانية من كأس العالم للشباب تسجيل عدد 14 هدفا.

أهداف مونديال الشباب في دور الـ16



وشهدت مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب تسجيل 22 هدفا.

أهداف كأس العالم للشباب في دور المجموعات



فيما شهدت الجولة الأولى لدور المجموعات إحراز 39 هدفا، وشهدت الجولة الثانية إحراز 36 هدفا، وجاءت الجولة الثالثة لتسجيل الأقل تهديفيا بعدد 32 هدفا ليصبح إجمالي الأهداف المسجلة في دور المجموعات عدد 107 أهداف.

وتوج منتخب المغرب بلقب النسخة 24 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي بالفوز على الأرجنتين 2-0، اليوم الإثنين، في المباراة النهائية.

وأحرز ياسر زابيري، لاعب فاماليساو البرتغالي، هدفي المغرب في الدقيقتين 12 و29.

وأصبح أسود أطلس أول منتخب عربي يحقق اللقب، وثاني منتخب أفريقي يتوج بالكأس العالمية بعد غانا التي حققت اللقب في عام 2009 بالنسخة التي أقيمت في مصر.

