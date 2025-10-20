الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حصيلة أهداف كأس العالم للشباب 2025 بعد تتويج المغرب

كأس العالم للشباب
كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

مونديال الشباب، شهدت بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما تسجيل 149 هدفا بعد انتهاء البطولة بواقع 3 أهداف في مباراة النهائي ومواجهة المركزين الثالث والرابع و3 أهداف بالدور قبل النهائي، و14 هدفا في دور الثمانية و22 هدفا في ثمن النهائي و107 في دور المجموعات.

أهداف كأس العالم للشباب في الدور النهائي 

وشهدت مباراة نهائي كأس العالم للشباب إحراز هدفين، فيما شهدت مباراة المركزين الثالث والرابع هدفا وحيدا.

أهداف كأس العالم للشباب في نصف النهائي 


وشهدت مباريات نصف النهائي لمونديال الشباب إحراز 3 أهداف فقط.

أهداف مونديال الشباب في دور ربع النهائي


وشهدت مواجهات دور الثمانية من كأس العالم للشباب تسجيل عدد 14 هدفا.

أهداف مونديال الشباب في دور الـ16


وشهدت مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب تسجيل 22 هدفا.

أهداف كأس العالم للشباب في دور المجموعات


فيما شهدت الجولة الأولى لدور المجموعات إحراز 39 هدفا، وشهدت الجولة الثانية إحراز 36 هدفا، وجاءت الجولة الثالثة لتسجيل الأقل تهديفيا بعدد 32 هدفا  ليصبح إجمالي الأهداف المسجلة في دور المجموعات عدد 107 أهداف.

وتوج منتخب المغرب بلقب النسخة 24 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي بالفوز على الأرجنتين 2-0، اليوم الإثنين، في المباراة النهائية.

وأحرز ياسر زابيري، لاعب فاماليساو البرتغالي، هدفي المغرب في الدقيقتين 12 و29.

وأصبح أسود أطلس أول منتخب عربي يحقق اللقب، وثاني منتخب أفريقي يتوج بالكأس العالمية بعد غانا التي حققت اللقب في عام 2009 بالنسخة التي أقيمت في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مونديال الشباب أهداف كأس العالم للشباب منتخب المغرب تشيلي الأرجنتين أهداف مونديال الشباب

مواد متعلقة

المغرب يكتب التاريخ في كأس العالم للشباب.. منتخب أسود الأطلس يطيح بالأرجنتين البطل التاريخي للبطولة.. ويحقق أهم إنجاز عربي بعد فضية قطر وبرونزية الفراعنة

سيطرة مغربية على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 2025

الأكثر قراءة

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

تنبيه عاجل من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة

سقطت في البحر، لحظة تحطم طائرة شحن إماراتية (فيديو)

محامي ضحية "قاتل الإسماعيلية الصغير": استدعاء شخص آخر للتحقيق معه في الواقعة

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)

المنتخب رقم 13، المغرب يزين قائمة المتوجين بمونديال الشباب عبر التاريخ

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، الصبر والتقوى سلاح المؤمن للنصر على الأعداء (فيديو)

الإفتاء تحذر من كشف الإنسان ستر الله عليه أو على غيره والنهي عن الإخبار بالأسرار

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية