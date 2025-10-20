المغرب يكتب التاريخ في كأس العالم للشباب.. منتخب أسود الأطلس يطيح بالأرجنتين البطل التاريخي للبطولة.. ويحقق أهم إنجاز عربي بعد فضية قطر وبرونزية الفراعنة

مونديال الشباب، توج منتخب المغرب بلقب النسخة 24 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي بالفوز على الأرجنتين 2-0، اليوم الإثنين، في المباراة النهائية.

أحرز ياسر زابيري، لاعب فاماليساو البرتغالي، هدفي المغرب في الدقيقتين 12 و29.

وواصل المغاربة إنجازاتهم العالمية في السنوات الأخيرة بعد الحصول على المركز الرابع في مونديال قطر 2022، والفوز ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وأصبح أسود أطلس أول منتخب عربي يحقق اللقب، وثاني منتخب أفريقي يتوج بالكأس العالمية بعد غانا التي حققت اللقب في عام 2009 بالنسخة التي أقيمت في مصر.

ويعد المغرب، المنتخب رقم 13 الذي يتوج باللقب بعد الأرجنتين (6 ألقاب) والبرازيل (5 ألقاب) والبرتغال وصربيا (لقبان لكل منهما)، إضافة إلى لقب واحد لكل من أوروجواي وغانا وإسبانيا وروسيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأوكرانيا.

وشهدت نسخة مونديال الشباب 2025 فوز المنتخب المغربي للشباب تحت 20 عاما على منتخبات عريقة مثل إسبانيا والبرازيل في الدور الأول، ثم تجاوز كوريا الجنوبية وأمريكا وفرنسا في الأدوار الإقصائية، ولم يخسر إلا مرة واحدة أمام المكسيك في مباراة تحصيل حاصل بالدور الأول.

عبور 4 أبطال سابقين

وفي طريقه لحصد اللقب، تمكن المنتخب المغربي من عبور 4 أبطال سابقين للبطولة، وهم منتخبات إسبانيا والبرازيل، ثم فرنسا في نصف النهائي، قبل التفوق على منتخب الأرجنتين في النهائي، وهو المنتخب حامل اللقب وصاحب أكثر عدد مرات في التتويج باللقب برصيد 6 ألقاب.

كما كسر أسود أطلس صمود منتخب الأرجنتين الذي خرج بشباك نظيفة في كل مبارياته بالأدوار الإقصائية أمام نيجيريا والمكسيك وكولومبيا، بينما استقبل هدف من كوبا وآخر من أستراليا في مشواره بالمجموعة الرابعة في الدور الأول.

كما منح المغاربة العرب المرة الثالثة للصعود إلى منصة التتويج بعد حصول قطر على فضية نسخة 1981 بأستراليا بعد الخسارة برباعية أمام ألمانيا في المباراة النهائية.

كما حقق منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب برونزية نسخة 2001 بالأرجنتين بالفوز على باراجواي بهدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أما المنتخب الأرجنتيني، صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس العالم للشباب برصيد 6 مرات آخرها في 2007 خسر المباراة النهائية للمرة الثانية بعد حصوله على فضية 1983 بالمكسيك بعد الخسارة أمام البرازيل في المباراة النهائية.

وحصد لاعب المغرب عثمان معما علي جائزة أفضل لاعب في مونديال الشباب 2025، وجاء ترتيب أفضل اللاعبين كالتالي

جوائز أفضل لاعب في كأس العالم تحت 20 عامًا

1- عثمان معما – لاعب منتخب المغرب

2- ياسر زابيري – لاعب منتخب المغرب

3- دلجادو – لاعب منتخب الأرجنتين

وانتهت البطولة بتقاسم بنيامين كريماسكي، ونيسر فياريال، ولوكاس ميشال صدارة ترتيب الهدّافين برصيد خمسة أهداف لكل منهم، حيث فاز كريماسكي بجائزة الحذاء الذهبي بفضل تفوّقه في عدد التمريرات الحاسمة.

يُذكر أن من بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة هم أوليغ سالينكو، وليونيل ميسي، وسيرخيو أغويرو، وإيرلينغ هالاند.

أما جائزة القفاز الذهبي، فذهبت إلى سانتينو باربي، حارس مرمى الأرجنتين، الذي تألّق بالحفاظ على نظافة شباكه في أربع مباريات متتالية، مسهمًا بفاعلية في وصول الأرجنتين إلى المباراة النهائية.

