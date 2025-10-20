الإثنين 20 أكتوبر 2025
سيطرة مغربية على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 2025

عثمان معما
حسم النجم المغربي عثمان معما جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 2025، فيما جاء الهداف المغربي ياسر زابيري ثانيا.

 وجاء ترتيب أفضل اللاعبين كالتالي:

جوائز أفضل لاعب في كأس العالم تحت 20 عامًا بالترتيب

1- عثمان معما – لاعب منتخب المغرب 

2-  ياسر زابيري – لاعب منتخب المغرب

3- دلجادو – لاعب منتخب الأرجنتين 

وتوج منتخب المغرب بلقب النسخة 24 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي بالفوز على الأرجنتين 2-0، اليوم الإثنين، في المباراة النهائية.

أحرز ياسر زابيري، لاعب فاماليساو البرتغالي، هدفي المغرب في الدقيقتين 12 و29.

وأصبح أسود أطلس أول منتخب عربي يحقق اللقب، وثاني منتخب أفريقي يتوج بالكأس العالمية بعد غانا التي حققت اللقب في عام 2009 بالنسخة التي أقيمت في مصر.

